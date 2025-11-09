Exposição imersiva vai transportar o Terreiro do Paço para o Antigo Egipto

Em Dezembro, a sala subterrânea da Estação de Metro do Terreiro do Paço vai abrir um portal até à Grande Pirâmide de Gizé, numa experiência de realidade virtual.

Lisboa prepara-se para uma viagem de mais de 4500 anos no tempo. A capital portuguesa vai receber, pela primeira vez, a experiência imersiva “Horizonte de Quéops: Viagem ao Antigo Egito”, uma expedição de realidade virtual que recria com detalhe científico e artístico a vida, os rituais e as construções monumentais do Antigo Egipto. A guiar-nos, teremos a ficcional Mona, uma jovem egiptóloga recém-formada, que realiza visitas guiadas à pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga e a maior das três pirâmides na Necrópole de Gizé, no Egipto.

A partir de 5 de Dezembro, a sala subterrânea da Estação de Metro do Terreiro do Paço transforma-se numa porta de entrada para o passado. Os visitantes serão transportados directamente para a Pirâmide de Gizé, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Criada pela Excurio e apresentada em Portugal pela Fever, esta experiência já mobilizou mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo.

Com recurso a tecnologia de Realidade Virtual, os participantes têm a oportunidade de explorar templos, túmulos e rituais egípcios que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. Em 45 minutos de imersão, será possível caminhar pelo Planalto de Gizé ao nascer do sol, admirar a Esfinge, atravessar o Nilo em embarcações da época, desvendar os corredores da Grande Pirâmide e assistir a uma cerimónia de embalsamamento.

Desenvolvida em estreita colaboração com o prestigiado Giza Project e o egiptólogo Peter Der Manuelian, da Universidade de Harvard, esta experiência distingue-se pelo rigor histórico, que é complementado por elementos narrativos e visuais de fantasia. “Mais do que uma visita guiada, é uma viagem sensorial e histórica, que aproxima os visitantes da grandiosidade e do mistério do Antigo Egipto”, lê-se em comunicado da organização sobre a experiência, que está disponível em português, inglês, espanhol e francês.

A experiência – que envolve “vaguear” em pé durante 45 minutos – é recomendada para maiores de dez anos, sendo que é necessário ter uma altura mínima de 1,30m. Cada sessão tem um limite de 20 participantes e os bilhetes (9€-23€) já se encontram disponíveis para aquisição no site oficial da experiência, existindo 10% de desconto para compras até 27 de Novembro. Há acessibilidade para cadeiras de rodas, mas não é possível acomodar cadeiras de rodas eléctricas – estão disponíveis quatro cadeiras não eléctricas no local.

Estação de Metro do Terreiro do Paço. A partir de 5 Dez, vários horários. 9€-23€

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn