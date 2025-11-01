Fábrica da Pólvora volta a ser palco de peças para um único espectador

Nos dias 15 e 16 de Novembro, o festival One-to-One regressa a Oeiras para dar a conhecer criações artísticas de todo o mundo. Mas só podem ser vistas por uma pessoa de cada vez.

O festival One-to-One, produzido pela companhia Gato Escaldado, está de regresso à Fábrica da Pólvora, em Oeiras. Nos dias 15 e 16 de Novembro, há nove propostas artísticas para toda a família, mas para ver sozinho. Isso mesmo, leu bem: as performances foram desenhadas para serem experienciadas por um espectador de cada vez, permitindo uma interacção mais directa com o artista.

No fim-de-semana de 15 e 16 de Novembro, entre as 15.00 e as 20.00, a Fábrica da Pólvora acolhe criações de todo o mundo. Da Finlândia, por exemplo, chegam o compositor e artista sonoro Antti Tolvi, com For Hand, uma peça minimalista que tem início das mãos do espectador; e o artista sonoro Jaakko Autio, que apresenta a obra de vídeo generativo em tempo real Nature Within.

Já de Espanha, temos Nelo Vera, artista que apresenta a experiência interactiva Gabinete Poético, que mistura teatro de sombras e objectos, música ao vivo e poesia, enquanto Antonia Kuzmanić e Jakov Labrović trazem a performance C8H11NO2 (2.0), que convida cada espectador a questionar como se constrói a individualidade.

Está ainda prevista a apresentação de Sonic Migrations, da artista italiana Giulia Galina, que nos traz uma performance electroacústica onde o toque e a presença geram som em tempo real. Por sua vez, Eva Nina Lampic, da Eslovénia, traz Inside, uma performance narrada que se traduz numa visita guiada por uma casa assombrada imaginária, construída a partir das memórias de cada participante; e Eva Holts, da Ucrânia, apresenta a performance-instalação Take my Love, que explora histórias de amor em diferentes tipos de relacionamento.

Há ainda duas criações portuguesas: ÁGORA e C-O-M. A primeira, assinada por Inês Magalhães, é uma instalação imersiva, que transforma o desenho numa viagem íntima entre artista e participante. A segunda trata-se de um solo de dança interactivo, que interroga a possibilidade da transmissão e corporificação da experiência do outro, e dá continuidade à investigação iniciada em Raio de Ti/Multirising the Other in I (2023).

Fábrica da Pólvora (Oeiras). 15-16 Nov. Sáb-Dom 15.00-20.00. Entrada livre



