Falésia, no Algarve, é a quinta melhor praia do planeta para 2026, segundo o Tripadvisor

Os prémios anuais Travellers’ Choice estão aí, e uma praia mexicana foi coroada campeã mundial deste ano.

Vera Moura
Liv Kelly
Escrito por
Vera Moura
e
Liv Kelly
Praia Da Falesia, Portugal
Photograph: Shutterstock
Embora o Inverno pareça estar longe de acabar, os dias quentes o suficiente para se estender na areia e dar um mergulho vão voltar – e, graças ao Tripadvisor, já sabemos exactamente para onde queremos passar o Verão.

Os prémios anuais Travellers’ Choice da plataforma celebram as “melhores das melhores” praias do mundo. Os areais com mais avaliações excelentes ao longo dos últimos 12 meses compõem agora a lista das praias mais impressionantes do planeta.

No topo do ranking de 2026 está a Isla Pasion, uma faixa privada de areia branca ofuscante perto de Cozumel, no México. É verdade que não é gratuita, mas se quiser fazer caiaque ao longo da costa e talvez avistar raias, o passe diário – a partir de cerca de 45 dólares – vale a pena.

A completar o pódio está Creta, na Grécia, com duas praias diferentes: Elafonissi e a sua areia rosa conquistou a prata; a semi-privada Balos Lagoon o bronze.

La Pelosa Beach in Sardinia, Italy, with lots of people and parasols
Photograph: Shutterstock

La Pelosa, na Sardenha, Itália, ficou em oitavo lugar e é conhecida pelas suas águas límpidas. A entrada custa 3,50€, mas para um cenário que brilha como este, diríamos que compensa. Aproveite para dar uma vista de olhos nas nossas praias favoritas em Itália e nas mais bonitas da Europa.

Quer observar vida selvagem? Dirija-se a Boulders Beach, em Simon’s Town, África do Sul, lar de uma colónia de pinguins africanos em perigo. Existem na verdade três praias diferentes, além de passadiços para observar as aves (que medem cerca de 60-70 centímetros de altura). As rochas protegem estas praias das correntes, tornando-as um local ideal para famílias com crianças pequenas.

Boulders Beach, Cape Town
Photograph: Shutterstock

Como o nome sugere, Clearwater Beach, na Florida, que ficou em 17.º lugar na lista de 2026 do Tripadvisor, ostenta uma extensa faixa de águas cristalinas. Esta praia também é mais urbana do que muitas outras desta lista, por isso este é o lugar para desportos aquáticos como parasailing e jet ski.

Destaque ainda, claro, para a quinta posição do ranking, conquistado pela portuguesa Praia da Falésia, no Algarve. O Tripadvisor elogia-lhe as arribas dramáticas, as areias douradas e as águas azuis cintilantes. "Apanhe sol no vasto areal, nade ou faça bodyboard nas ondas, ou passeie pelo trilho panorâmico no topo das falésias e admire as vistas incríveis", aconselham.

As 20 melhores praias do planeta para 2026, segundo o Tripadvisor

  1. Isla Pasion, Cozumel, México
  2. Elafonissi Beach, Creta, Grécia
  3. Balos Lagoon, Creta, Grécia
  4. Eagle Beach, Palm-Eagle Beach, Aruba
  5. Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal
  6. Banana Beach, Phuket, Tailândia
  7. La Jolla Cove, San Diego, Califórnia, EUA
  8. La Pelosa Beach, Sardenha, Itália
  9. Manly Beach, Sydney, Austrália
  10. Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, África do Sul
  11. Falassarna Beach, Creta, Grécia
  12. Platja de Muro, Maiorca, Espanha
  13. Tobacco Bay Beach, St. George, Bermudas
  14. Paleokastritsa Beach, Corfu, Grécia
  15. Kite Beach, Dubai, Emirados Árabes Unidos
  16. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonésia
  17. Clearwater Beach, Florida, EUA
  18. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Itália
  19. Bondi Beach, Sydney, Austrália
  20. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Espanha

