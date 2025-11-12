Fama d’Alfama junta Cristina Branco, Joana Amendoeira e Teresinha Landeiro em tributo a Amália

A casa de fados celebra o Dia Mundial do Fado com uma homenagem a Amália Rodrigues, numa noite que cruzará música, poesia e gastronomia.

A Fama d’Alfama vai assinalar o Dia Mundial do Fado com uma homenagem a Amália Rodrigues, voz maior deste estilo musical. A casa de fados, situada no coração de Alfama, apresenta “Ode a Amália Rodrigues”, a 27 de Novembro, de entrada livre, e conta com convidados como Cristina Branco, Joana Amendoeira e Teresinha Landeiro, numa noite que irá cruzar música, poesia e gastronomia.

A acompanhar estas fadistas, há uma banda composta por Bernardo Couto na guitarra portuguesa, João Filipe na viola de fado e Ricardo Dias ao piano. A direcção artística é da responsabilidade de Joana Amendoeira e Tiago Torres da Silva, que também partilha momentos de poesia e cede peças do espólio pessoal de Amália Rodrigues, numa exposição que estará patente no espaço.

“Celebrar o fado é celebrar a alma de Lisboa, e ninguém a representa melhor do que Amália Rodrigues. No Fama d’Alfama procuramos honrar esta herança todos os dias, mantendo viva a autenticidade e o espírito que fazem do fado uma arte única”, afirma João Cardim, fundador da casa.

Para além do programa artístico, o Fama d’Alfama inaugura também uma galeria fotográfica permanente dedicada aos rostos que têm dado voz e alma à casa, entre os quais Joana Amendoeira, Jonas, João Filipe, Maria da Nazaré, Mariana Lopes Correia, Nani Medeiros, Mário Pacheco, Beatriz Felício, João Nunes e Teresinha Landeiro.

A celebração acontece também à mesa, com uma carta que reinterpreta clássicos da cozinha portuguesa. As entradas incluem espetadas de atum (17€), a sopa à antiga (7€), as amêijoas e cogumelos à Bulhão Pato (20€/16€) e os peixinhos da horta com molho sweet chili (16€). Para partilhar, há uma tábua mista de queijos e enchidos (30€), perfeita para acompanhar com vinho e conversa. Nos pratos principais, sobressaem o polvo em tempura com puré de batata-doce e salada de agrião (28€), o camarão tigre na manteiga de ervas (28€), os lagartos de porco preto com batata-doce frita (27€), o rabo de boi estufado (30€) e os cogumelos recheados com mousse de queijo de cabra e salada trufada (26€). As sobremesas encerram o jantar com o mesmo cuidado e detalhe: quindim com framboesa e menta, pudim abade de Priscos ou cheesecake de frutos vermelhos (todas a 8€).

Rua do Terreiro do Trigo 80 (Alfama). 27 Nov (Qui) 19.30. Entrada livre.

