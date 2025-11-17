Feira de Natal da Orfeu Negro faz-se com “livros a preços apocalípticos”

A editora vai abrir as portas do seu pátio a 13 e 14 de Dezembro. Vão vender-se livros manuseados e os preços começam nos 3€.

Dois dias de “esconjuro natalício”. É a proposta da Orfeu Negro, que vai abrir o seu Pátio ao público entre 13 e 14 de Dezembro, das 14.00 às 19.00. A ideia é vender livros manuseados da Antígona e da Orfeu Negro a preços “apocalípticos”, como quem diz, entre os 3€ e os 10€.

“Íntegros da primeira à última página, indiferentes a riscos, a autocolantes e a toda a sorte de manuseio, são livros que só desejam uma última prateleira e que lhes deixem a lombada à mostra”, lê-se numa publicação no Instagram.

Será ainda possível comprar livros da BCF Editores, Edições da Ruína e Livraria Utopia 111, bem como os cartazes e edições únicas do Gabinete Paratextual e da Oficina O Homem do Saco.

Para não se preocupar com a fome que o passeio lhe poderá dar, haverá petiscos e copos de vinhos. A entrada é livre.

Rua Silva Carvalho, n.º 150 (Campo de Ourique). 13-14 Dez, Sáb-Dom 14.00-19.00. Entrada livre

