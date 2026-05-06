Feira de Vinil leva discos e antiguidades ao Ringue António Livramento

Benfica volta a ser o bairro do vinil, este fim-de-semana, com mais uma edição da feira que junta expositores, DJs e milhares de discos que procuram novos donos.

A Feira Nacional de Vinil de Benfica regressa ao Ringue António Livramento nos dias 8, 9 e 10 de Maio, entre as 10.00 e as 20.00, para a sua oitava edição, prometendo ser um ponto de encontro para quem não dispensa o ritual de folhear capas, procurar raridades e ouvir música em formato físico. Organizado com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica e com curadoria de Alexandre Barbosa, o evento mantém a fórmula das edições anteriores, apostando num conjunto alargado de expositores e numa programação musical contínua ao longo dos três dias.

O vinil continua a ser o centro da feira, mas não está sozinho. Há também espaço para outros formatos que marcaram diferentes épocas – desde discos de grafonola a cassetes, cartuchos, CDs e DVDs – bem como equipamento de áudio, como gira-discos, colunas e amplificadores.

Paralelamente à vertente de mercado, a programação inclui vários DJs distribuídos pelos três dias. Na sexta-feira, dia 8, passam pelo recinto nomes como Paulo Costa, Zé Ferreira, Alexandre Barbosa em parceria com Pansorbe e Chris Marquez. No sábado, 9 de Maio, o alinhamento repete Paulo Costa e soma actuações de Gilberto Palma, Filipe Parada, Chris Marquez e MJ. Já no domingo, 10 de Maio, o programa conta com Vítor Santos, Bruno G, um live act de Pedro Madaleno e termina com Camboja Selecta.

Ringue António Livramento, Junta de Freguesia de Benfica, Avenida Gomes Pereira, 17 (Benfica). 8-10 Mai (Sex-Dom) 10.00-20.00. Entrada livre

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn