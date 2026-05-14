Fermentações, uma nova mostra de artes e vinhos artesanais

A Companhia Caótica e Os Goliardos estão prestes a estrear Fermentações, uma mostra que cruza artes e vinhos artesanais. A programação – que decorre a 15 e 16 de Maio, na Oficina d’Os Goliardos, na Rua General Taborda – inclui desde cinema e teatro até pensamento e poesia.

A primeira edição centra-se nos projectos da Companhia Caótica e o arranque faz-se com Mississipis (2025), de António-Pedro, documentário co-produzido com a Terratreme. O filme acompanha, ao longo de dez anos, encontros entre desconhecidos no interior de Portugal, unidos pela criação de A Viagem, espectáculo da coreógrafa Filipa Francisco, que cruza dança contemporânea e dança tradicional.

Ainda na sexta-feira, 15 de Maio, apresenta-se uma prova performativa de Norquestra, criação de António-Pedro com estreia marcada para Outubro no CCB. O projecto cruza música improvisada e neurociência num formato de concerto-jogo, no qual os espectadores podem influenciar a música que é tocada.

Já no sábado, dia 16, a programação inicia-se com Tuiavii, espectáculo de Caroline Bergeron, inspirado na obra O Papalagui, que parte de uma sociedade imaginada para questionar os modos de vida contemporâneos. Segue-se um debate com o antropólogo Pedro Prista. Mais tarde, há uma sessão de poesia aberta, onde qualquer pessoa pode ler textos próprios ou selecionar poemas disponíveis no espaço. A noite encerra com os DJs Mister António e Mister Nadir.

Rua General Taborda, 91 (Campolide). 15-16 Mai, Qui 18.00, Sex 15.30. 8€-20€

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