Festa do Cinema Italiano abre com Sorrentino e recorda Claudia Cardinale

De 9 a 19 de Abril, Lisboa volta a receber a Festa do Cinema Italiano, que este ano presta homenagem a Claudia Cardinale e apresenta uma nova imagem.

A Festa do Cinema Italiano regressa em Abril para a 19.ª edição e conta com um filme de Paolo Sorrentino para a abertura, uma retrospectiva principal dedicada a Claudia Cardinale e uma nova imagem. Em Lisboa, o festival decorre de 9 a 19 de Abril, com sessões no Cinema São Jorge, no UCI Cinemas – El Corte Inglés e na Cinemateca. Depois da capital, a programação segue em itinerância por várias cidades do país até Junho.

A abertura está marcada para 9 de Abril, às 21.30, no Cinema São Jorge, com La grazia, o novo filme do oscarizado Paolo Sorrentino. A longa-metragem, que abriu a última edição do Festival de Veneza, acompanha os últimos meses de mandato do Presidente da República italiana (sem nome) e conta com Toni Servillo no papel principal. O filme é apresentado como um retrato dos bastidores do poder e das incertezas que marcam o fim de um ciclo político.

Em paralelo, a Festa do Cinema Italiano associa-se à Cinemateca para homenagear Claudia Cardinale, uma das grandes figuras do cinema europeu, desaparecida em 2025. A retrospectiva percorre diferentes momentos de uma carreira construída ao lado de alguns dos principais realizadores do século XX, entre eles Luchino Visconti, Federico Fellini, Blake Edwards e Werner Herzog, estendendo-se até ao encontro com Manoel de Oliveira em Gebo e a Sombra, de 2012.

O ciclo arranca a 1 de Abril, às 19.00, com La ragazza con la valigia, de Valerio Zurlini, sessão que contará com a presença de Claudia Squitieri, filha da actriz, que morreu no ano passado. No dia seguinte é exibido Corleone, de Pasquale Squitieri. Ao longo do mês, o público poderá rever títulos como Os Eternos Desconhecidos, de Mario Monicelli; Oito e Meio, de Fellini; O Leopardo e Vagas Estrelas da Ursa, ambos de Visconti; A Pantera Cor-de-Rosa, Blake Edwards; La Ragazza di Bube, de Luigi Comencini; Gli Indifferenti, de Francesco Maselli; Os Profissionais, de Richard Brooks; O Dia da Coruja, de Damiano Damiani; À Sombra do Vaticano, de Marco Ferreri; Libera, Amore Mio…, de Mauro Bolognini; Fitzcarraldo, de Herzog; Enrico IV, de Marco Bellocchio; e O Gebo e a Sombra. Os títulos estão sujeitos a confirmação.

A 19.ª edição apresenta ainda uma nova imagem oficial, criada a convite da artista e bióloga marinha Ana Pêgo, fundadora do projecto Plasticus Maritimus. Conhecida por trabalhar com plástico e objectos recolhidos nas praias, a artista desenvolveu uma composição que recria o retrato de uma mulher siciliana, numa alusão a Claudia Cardinale e ao imaginário simbólico da Sicília.

Além de Lisboa, o festival passa pelo Porto (9 a 12 de Abril), Setúbal (16 a 19 de Abril), Alverca (17 e 18 de Abril), Leiria (20 a 22 de Abril), Beja (22 e 23 de Abril), Almada (5, 6, 13, 20 e 27 de Maio), Coimbra (6 a 8 de Maio), Vila Franca de Xira (15 a 17 de Maio), Aveiro (18 e 19 de Maio), Figueira da Foz (22 a 24 de Maio), Lagos (26 a 29 de Maio), Loulé (6 e 7 de Junho), além de Moita, Oeiras, Tavira, Évora e Sardoal, entre outras cidades a anunciar. A programação completa deverá ser divulgada nas próximas semanas.

Cinema São Jorge; UCI Cinemas – El Corte Inglés; Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (Lisboa). 9-19 Abr Vários Horários. Vários Preços

