Festival de Sintra faz 60 anos e o programa é “de grande ambição”

O programa, que regressa ao concelho de 11 a 21 de Junho, reúne alguns dos nomes mais relevantes da música erudita mundial.

O Festival de Sintra, o mais antigo do género em Portugal, celebra este ano seis décadas de música erudita. O alinhamento, que cruza tradição e inovação, vai reunir no concelho, entre os dias 11 e 21 de Junho, artistas consagrados de renome internacional e jovens talentos emergentes, em palcos como o Palácio Nacional de Queluz e a Serra de Sintra. Entre as propostas, incluem-se desde recitais intimistas até formatos inesperados, como caminhadas-concerto ao nascer do sol.

A programação foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, e o director artístico, o maestro Martim Sousa Tavares, que consideram esta edição comemorativa “uma das mais ambiciosas da história do festival”. “Chegar à 60.ª edição com um programa deste nível é motivo de grande orgulho”, escreve o presidente da autarquia, em comunicado. “Estas ‘bodas de diamante’ simbolizam um compromisso firme com a cultura, a música e o património singular que transforma Sintra num palco incomparável.”

A abertura, marcada para 11 de Junho, no Salão dos Cisnes, no Palácio Nacional de Sintra, estará a cargo do aclamado pianista Alexandre Tharaud, com um alinhamento dedicado à tradição musical francesa, do barroco de Rameau às melodias de Bizet e Brel. Mas o ponto do festival, garante a organização, será o Concerto de Estrelas, a 20 de Junho, com a Mahler Chamber Orchestra, sob a direcção de Daniel Harding, e o trompetista sueco Hàkan Hardenberger, “uma das vozes mais expressivas do seu instrumento nas últimas quatro décadas”.

O festival inclui ainda o Duelo de Pianistas, com Frank Dupree e Yeol Eum Son ao mesmo piano (17 de Jun, às 21.00, no Centro Olga Cadaval); as caminhadas-concerto na Serra de Sintra com Filipe Melo e o Maat Saxophone Quartet (a 14 e 20 de Junho, às 11.30 e às 17.00, respectivamente); a Akademie für Alte Musik Berlin, num concerto gratuito na Igreja de Colares (a 13 de Junho, às 19.30); e a estreia em Portugal do Vintage Vocal Quartet de Boston na Adega Regional de Colares (a 13 de Junho, às 21.30).

Já o encerramento, a 21 de Junho, a partir das 19.00, cabe à Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Miguel Sepúlveda, com o pianista Lucas Debargue como solista no 2.º Concerto para Piano de Rachmaninov, completando o programa com a 5.ª Sinfonia de Tchaikovsky, no Centro Olga Cadaval.

Além disso, está também confirmado um espectáculo teatral, Partitura da Guerra, com texto original de Valter Hugo Mãe (a 21 de Junho, às 16.00, no mesmo local), e a estreia de Plínio Fernandes, considerado uma das mais promissoras vozes da guitarra clássica da sua geração (a 18 de Junho, às 19.30, no Salão Nobre do Palácio de Seteais).

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e locais habituais, a partir de 15€, mas algumas actividades são gratuitas, embora o acesso esteja limitado à lotação do espaço.

Vários locais (Sintra). 11-21 Jun, vários horários. Vários preços

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