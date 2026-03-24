Festival dedicado a cinema de artistas imigrantes estreia em Maio

A iniciativa é da Associação de Brasileiros Imigrantes do Audiovisual e a inscrição de filmes está aberta até 5 de Abril.

A primeira edição do Imigratória – Festival de Cinema Imigrante acontece entre 8 e 10 de Maio, na Casa do Comum. A ideia é da Associação de Brasileiros Imigrantes do Audiovisual, que quer valorizar e dar a conhecer o cinema realizado por artistas imigrantes de qualquer nacionalidade. A inscrição de curtas-metragens para exibição é gratuita e está aberta até 5 de Abril.

“Mais do que um festival de filmes buscamos dar visibilidade a histórias e cineastas imigrantes, celebrando as vozes que cruzam fronteiras e transformam o audiovisual em território de pertencimento, resistência e reinvenção”, lê-se no regulamento da iniciativa, que define imigrante como “aquele que vive, ou que vivia durante a produção do filme a concurso, fora do seu país de nascimento, independentemente da sua nacionalidade legal, tempo de residência ou status documental”.

Numa altura em que há cada vez mais relatos de xenofobia pelo mundo fora, incluindo em Portugal, o Imigratório nasce, essencialmente, para ampliar o debate em torno das experiências imigrantes e promover a escuta dessas diferentes vivências por meio do audiovisual. Neste sentido, estarão em destaque histórias que retratam personagens imigrantes e narrativas em torno de processos de deslocamento geográfico, que explorem questões decorrentes da experiência de imigração ou que tratem da adaptação a novas culturas, por exemplo.

Ao todo, estão previstas três mostras competitivas – Cinema Brasileiro Imigrante, Cinema Feminino Imigrante e Cinema Imigrante Internacional – e irá premiar-se o Melhor Filme Brasileiro Imigrante, o Melhor Filme Feminino Imigrante, o Melhor Filme Internacional Imigrante, menções honrosas e, com a ajuda do público, Melhor Filme do Festival. Os júris das competições ainda não foram anunciados, mas sabe-se que serão “constituídos por personalidades do meio cultural e artístico de reconhecido mérito”.

A lista de filmes seleccionados será divulgada publicamente até dia 1 de Maio no site do festival, onde também é possível consultar o regulamento e o formulário de inscrição.

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