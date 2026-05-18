Festival do Caracol de volta a Algés, a tempo da final da Taça de Portugal

Durante quatro dias, de 21 a 24 de Maio, o Mercado de Algés é ponto de encontro para amigos e famílias.

O Festival do Caracol está de regresso ao Mercado de Algés para a sua quinta edição. Ao longo de quatro dias, poderá contar com caracóis, petiscos tradicionais, música ao vivo, DJs e a transmissão da final da Taça de Portugal. A entrada é livre.

O evento decorre a 21 e 22 de Maio, a partir das 17.00, e a 23 e 24 de Maio, a partir das 12.00. No último dia, domingo 24, transmite-se em directo a final da Taça de Portugal, que será disputada entre o Sporting e o Torreense, pelas 17.15. “Juntando o ambiente típico do festival à emoção do futebol”, lê-se em comunicado da organização.

Além dos caracóis, a especialidade em destaque, a oferta gastronómica inclui caracoleta assada, choco frito, moelas guisadas ou grelhadas, corações de galinha grelhados, bifanas no pão com batata frita, caldo verde, croquetes, pão torrado e várias sobremesas.

Já no que diz respeito à animação, está confirmado o DJ Pedro Diaz, no dia 21 e no dia 24; o cantor Filipe Gonçalves, com influências funk, soul e R&B, no dia 22; e os GM, tributo Xutos & Pontapés, no dia 23.

R. Dr. Manuel de Arriaga (Algés). 21-24 Mai, Qui-Sex 17.00, Sáb-Dom 19.00. Entrada livre

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn