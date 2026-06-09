É uma das tradições mais aguardadas da região. Entre 25 de Junho e 12 de Julho, há caracol para todos os gostos.

O Festival do Caracol Saloio está de volta ao Parque Verde do LoureShopping, no Infantado. Entre 25 de Junho e 12 de Julho, o evento, promovido pela Câmara Municipal de Loures, reúne dez tascas gastronómicas, 18 bancas de artesanato e produtos regionais, um espaço de street food e uma área dedicada aos mais novos. O caracol, esse, estará em destaque, claro.

Feijoada de caracoleta? Pataniscas de caracol? Sim, é possível. E há mais. Entre as especialidades disponíveis, conte com pratos como dobradinha de caracoleta, caril de caracoleta, chamuças de caracoleta, cogumelos salteados com caracoleta, chili de caracoleta, caracoleta à Bulhão Pato, caracoleta à lagareiro, moqueca de caracoleta e burrata com presunto e caracoleta, bem como massada de caracol, caracóis de coentrada, pastel de feira com caracol, sushi de caracol e tártaro de novilho com caracol, entre muitas outras propostas.

Além da componente gastronómica, o evento terá diariamente animação de palco, com actuações de nomes como Índigo Duo, Jorge Nice, Kamané, David Rosa, Filipe Alves e Trio Maravilha. Haverá ainda um espaço dedicado à degustação e compra do famoso Vinho de Bucelas, além de um ecrã gigante para transmissão dos jogos da Selecção Nacional no Mundial de Futebol.

Avenida das Descobertas (Loures). 25 Jun-12 Jul Seg-Dom 17.00-00.00. Entrada livre

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn