Festival dos Açores traz gastronomia tradicional açoriana a Lisboa

A iniciativa acontece a propósito dos 50 Anos das Autonomias. A programação é de entrada livre e acontece no Jardim do Campo Pequeno.

O Festival dos Açores chega ao Campo Pequeno esta sexta-feira, 22 de Maio. A sessão inaugural acontece pelas 18.30, e a programação, de entrada livre, estende-se até domingo, dia 24. O destaque é a gastronomia tradicional açoriana, mas estão também confirmadas manifestações culturais e uma mostra de artesanato.

A ideia é trazer a Lisboa “os sabores, os costumes e a autenticidade do arquipélago português”, lê-se em comunicado da iniciativa, que se realiza no âmbito dos 50 Anos das Autonomias Constitucionais dos Açores e da Madeira, consagradas a 2 de Abril de 1976.

Promovido pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, que relembra na mesma nota que há várias artérias no território “com nomes de ilustres açorianos”, este festival é também uma homenagem ao primeiro Presidente da República Portuguesa, o açoriano Manuel de Arriaga (1840-1917).

“Igualmente se destaca que é na Avenida Elias Garcia que existe a delegação do Governo Regional dos Açores, que fica a poucos metros da sede desta autarquia, uma das mais notáveis do país, situada num célebre Palacete ecléctico, em pleno Campo Pequeno”, acrescenta a Junta, que destaca a actuação do cantor e músico Tomás Sampaio, natural da ilha de São Miguel, no primeiro dia do festival, no Jardim do Campo Pequeno.

Na sexta-feira, 22 de Maio, a programação inclui também a exibição da curta-metragem First Date, de Luís Filipe Borges, que coloca a ilha do Pico no centro de uma história de amor. Paralelamente, o Salão Nobre da Junta de Freguesia de Avenidas Novas acolherá uma exposição promovida pelo município da Praia da Vitória, que reúne peças representativas e registos fotográficos e videográficos do património, identidade e história do território açoriano e da zona económica exclusiva marítima.

Já nos dias 23 e 24 de Maio, durante o fim-de-semana de Pentecostes, uma das celebrações religiosas mais emblemáticas dos Açores, marcada pela devoção ao Espírito Santo, o Jardim do Campo Pequeno continua a ser o ponto de encontro para quem queira celebrar os Açores, com uma feira gastronómica e de artesanato. A entrada é livre.

Em Setembro, de 11 a 20, será a vez do Festival da Madeira, no Jardim do Arco do Cego.

Jardim junto à Praça de Touros (Campo Pequeno). 22-24 Mai, Sex 19.00, Sáb-Dom horários a anunciar. Entrada livre

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