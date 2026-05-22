Festival InArt junta artistas nacionais e internacionais em Lisboa e na Amadora

O destaque é a estreia de ‘Nothing to Hide’, que reúne intérpretes de Portugal, Itália e Grécia, com e sem deficiência.

O InArt – Community Arts Festival está de volta. A programação, que reúne artistas nacionais e internacionais em torno de práticas artísticas inclusivas e participativas, estende-se ao Teatro Meridional (28 a 31 de Maio), aos Recreios da Amadora (6 de Junho) e ao Teatro do Bairro (24 a 27 de Junho). Estão ainda previstas actividades paralelas, como laboratórios.

“Nesta edição, o festival dá visibilidade a projectos que reflectem a diversidade de contextos, experiências e linguagens, colocando em diálogo diferentes abordagens à criação contemporânea”, lê-se em comunicado da iniciativa, que destaca a apresentação de Nothing to Hide, de 28 a 30 de Maio, às 21.00, e 31 de Maio, às 17.00, no Teatro Meridional. Os bilhetes (13€) já estão à venda.

Criado no âmbito do projecto europeu Biokinetics, Nothing to Hide trata-se de uma performance multidisciplinar que reúne intérpretes de Portugal, Itália e Grécia, com e sem deficiência. O espectáculo será ainda acompanhado de uma exposição de fotografia e instalação, que explora a evolução da experiência da pessoa com deficiência na Humanidade desde os primeiros tempos até aos dias de hoje.

Segue-se, a 6 de Junho, nos Recreios da Amadora, a apresentação de Olhos Bem Abertos, fruto de uma parceria entre a Cerciama, uma cooperativa de solidariedade social, e a CiM – Companhia de Dança. Com coreografia de Carolina Duarte e Armando Luís, este espectáculo – com sessões marcadas para as 18.00 e as 21.00 – explora a forma como o corpo reage ao controlo, à vigilância e à exposição constante. Antes, serão exibidas três curtas-metragens cujas temáticas se enquadram na proposta do festival.

Já entre 24 e 27 de Junho, sempre a partir das 19.00, o Teatro do Bairro acolhe o grosso da programação, como a performance b(l)alloon (24 de Junho), das coreógrafas gregas Yiota Peklari e Vassia Zorbali (Grécia); a longa She’s Ready (25 de Junho), de Nina Cavalcanti (Países Baixos); a curta Há Mar e Mar (26 de Junho), de Chris Poulles (Portugal); e a longa The Sea (27 de Junho), e Douglas Rosenberg (EUA), entre outras performances, filmes e curtas-metragens.

Vários locais (Lisboa e Amadora). Teatro Meridional: 28-31 Mai, Qui-Sáb 21.00, Dom 17.00. 13€; Recreios da Amadora: 6 Jun, Sáb 18.00/ 21.00; Teatro do Bairro: 24-27 Jun, Qua-Sáb 19.00. Preços a anunciar em breve

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