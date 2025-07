Festival inspirado no Holi indiano vai encher Corroios de cor e música

Inspirado no Festival das Cores indiano, Corroios vai receber a HoliXperience, um festival que junta pó colorido, música e muita animação ao ar livre. A Quinta da Marialva é o cenário escolhido para esta celebração de fim de Verão, marcada para o dia 13 de Setembro.

O evento, uma homenagem ao tradicional Holi indiano, com um cartaz com nomes como Porbatuka, DJ Fábio Vasquez, DJ Mojo, DJ Ruben da Cruz, DJ Overule e DJ Rafeira, alter ego da actriz Mafalda Luís de Castro. A apresentação e animação do evento ficarão a cargo do comunicador Hélder Tavares.

Ao longo de oito horas, vão acontecer diversas actividades, marcadas pelas descargas sincronizadas de pó Gulal, incluído no bilhete de entrada e garantido como biodegradável, atóxico e seguro. Este é o nome tradicional dado ao pó colorido e perfumado usado para os típicos rituais hindus, em particular no festival das cores, que celebra o amor e a igualdade. As pessoas lançam estas soluções em pó para o ar enquanto cantam e dançam.

Para além da música e das cores, a HoliXperience oferece zonas de restauração, áreas de descanso e espaços de convívio, num recinto preparado para receber até dez mil pessoas.

Atenção: o festival não permite a entrada de menores de três anos e impõe que todas as idades adquiram bilhete. Menores de 12 só poderão entrar acompanhados por adulto e não é permitida a entrada com alimentos ou bebidas do exterior.

Quinta da Marialva (Corroios). 13 Set (Sáb) 14.00-22.00. 18€

