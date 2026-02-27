Festival Internacional de Comédia reforça cartaz com podcasts ao vivo

Cubinho, Bumba na Fofinha, Os Primos, Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira e Palácio da Ajuda juntam-se à segunda edição do Worten Mock Fest.

Depois de uma primeira edição esgotada – com mais de dez mil pessoas prontas para rir a bandeiras despregadas –, o Worten Mock Fest regressa ao Cinema São Jorge entre 28 e 30 de Agosto e reforça o cartaz com novos espectáculos de artistas nacionais em formato de podcast ao vivo. Os bilhetes já estão à venda.

Os novos nomes foram anunciados esta quinta-feira, 26 de Fevereiro: Cubinho (António Azevedo Coutinho, Bolinha Nunes, Ricardo Maria e Vítor Sá), Assim Vamos Ter De Falar De Outra Maneira (Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira), Os Primos (Iuri Pina e Rui Costa), Palácio da Ajuda (Guilherme Ludovice, Luana do Bem e Tiago Almeida) e Fuso (Mariana Cabral, mais conhecida por Bumba na Fofinha).

“A primeira edição mostrou que havia espaço, e vontade, para um festival de comédia. Provou que a comédia pode ocupar um espaço maior, mais plural e mais ambicioso”, afirma o director da produtora KILT, Ricardo Soares, citado em comunicado. “Nesta segunda edição, assumimos o desafio de crescer com intenção, consolidar o festival, reforçar a sua identidade, afirmá-lo como referência nacional e ampliar a sua presença internacional.”

Os artistas portugueses juntam-se aos também já confirmados Chris D’Elia, figura de destaque do stand-up norte-americano, conhecido pelos especiais lançados na Netflix e pelo podcast Congratulations; Michelle Wolf, que consolidou uma carreira entre a HBO e a Netflix; e Sam Morril, presença regular nos principais late-night dos EUA, com especiais que acumulam milhões de visualizações e gravações em salas como o Madison Square Garden.

A estreia do festival, em 2025, ficou marcada por momentos memoráveis, com actuações dos cabeças de cartaz Rafi Bastos, Jim Jefferies e Daniel Sloss, e vários espectáculos gratuitos, incluindo uma programação musical inspirada no universo da comédia. Para esta segunda edição, estão prometidos mais convidados, cujos nomes serão revelados em breve. Os bilhetes já se encontram à venda e os preços, a partir dos 20 euros, variam consoante o espetáculo escolhido.

Avenida da Liberdade, 175 (Avenida). 28-30 Ago, vários horários. Desde 25€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn