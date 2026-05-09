Festival L.O.V.E AFRICA leva livros, conversas e música a Benfica

A programação, que se estende de 15 a 17 de Maio, no Palácio Baldaya, inclui desde uma feira do livro até workshops e música ao vivo.

A livraria online Lulendo está de regresso ao Palácio Baldaya, com a terceira edição do festival literário L.O.V.E AFRICA – Ler, Ouvir, Ver Expressar. A programação, que se estende de 15 a 17 de Maio, inclui desde apresentações de livros até actividades para toda a família. A entrada é livre.

“O nosso lema representa a essência do projecto da Lulendo, uma livraria africana que celebra a literatura africana, afro-descendentes e os conteúdos sobre África, independentemente da origem dos autores”, diz-nos Vanderlei Abel.

O festival arranca às 12.00 do dia 15 de Maio, com a abertura da feira, que reúne também bancas de artesanato e exposições de artes plásticas e pintura. Já entre as 13.00 e as 15.30, promove-se a gastronomia africana, com pratos como moamba, cachupa e frango à zambeziana, por exemplo. Seguem-se conversas, sobre temas como a “descolonização do catálogo” (Sex 15.30-16.00) ou “A Questão da Mulher no Islão” (Sex 19.00-20.00).

No dia seguinte, 16 de Maio, a agenda tem início às 10.00 e só encerra pelas 20.00. Entre as propostas, destaca-se, por exemplo, a conversa sobre o livro Furriel Não É Nome de Pai, de Catarina Gomes, que fala sobre os filhos que os militares deixaram na Guerra Colonial, e o concerto da banda Lulendo, às 15.00 e às 17.00, respectivamente.

No último dia, 17 de Maio, volta a começar-se o dia pelas 10.00, com mais conversas, mas também leituras, apresentações e até uma performance de capoeira. O encerramento faz-se pelas 19.00.

Estrada de Benfica, 701A (Benfica). 15-17 Mai, Sex 12.00-20.00, Sáb 10.00-21.00 e Dom 16.00-19.00. Entrada livre

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