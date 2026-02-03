Festival literário leva quatro dias de programação gratuita a Loures

De 28 de Fevereiro a 1 de Março, o Centro Comercial da Portela é palco do Festival Literário de Loures. Com conversas, performances e oficinas, é para todas as idades.

O Festival Literário de Loures está de volta. Entre 28 de Fevereiro e 1 de Março, o Centro Comercial da Portela abre portas para quatro dias de programação para todas as idades, desde conversas e performances até horas do conto e actividades para a infância. A curadoria é do ilustrador André Letria e está confirmada a presença de nomes como Luísa Sobral, Samuel Úria, Ana Markl, Joana Bértholo e Maria Francisca Gama.

Depois de sessões em escolas do concelho no dia 26 e 27 de Fevereiro, o festival inaugura no Centro Comercial da Portela no dia 28, a partir das 11.00. Às 15.30, Marco Neves e Ana Markl juntam-se para falar sobre “A Vida Secreta das Palavras”. Segue-se uma performance às 16.30 e uma entrevista de vida a Luísa Sobral, que promete revelar como as suas “ficções curtas” na música ganharam fôlego no seu romance de estreia. Está ainda programado um encontro de leitores às 19.00 e um concerto de artista a anunciar às 21.00.

Já no domingo, 1 de Março, o dia começa novamente pelas 11.00. Na agenda, destaca-se a conversa marcada para as 15.00, entre Samuel Úria e Sam The Kid, que vão explorar a “arquitectura” do verso e a palavra como ferramenta de intervenção. Às 17.00, é a vez de Maria Francisca Gama e Joana Bértholo, referências da nova geração literária, falarem sobre o poder da ficção para traduzir o nosso tempo.

Entre a programação, destaca-se ainda as actividades para crianças e jovens em ambos os dias, incluindo oficinas com André Letria entre as 15.00 e as 17.00. Há ainda hora do conto no dia 28 de Fevereiro, das 10.00 às 11.00, e concerto da Bolinha de Música, com Rute Cancela, no dia 1 de Março, à mesma hora.

Centro Comercial da Portela, Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, 2 (Loures). 26 Fev-1 Mar, a partir das 11.00. Entrada livre

