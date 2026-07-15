Festival MUSCARIUM chega ao fim (e renasce em 2027 com novo formato)

A última edição do festival de artes performativas decorre entre 4 e 20 de Setembro, em Sintra. A partir de 2027, o teatromosca irá dedicar-se à dramaturgia contemporânea para públicos jovens.

O MUSCARIUM vai despedir-se, este ano, do formato que o tornou uma referência da programação cultural de Sintra. Entre 4 e 20 de Setembro, o teatromosca organiza a 12.ª e última edição do festival de artes performativas tal como tem sido apresentado desde 2014. Em 2027, o projecto regressará completamente reformulado, passando a dedicar-se exclusivamente à dramaturgia contemporânea para públicos jovens.

A decisão marca o encerramento de um ciclo de 12 edições em que o MUSCARIUM levou espectáculos a alguns dos espaços mais improváveis do concelho, ocupando carruagens de comboio, jardins, praças públicas, auditórios, quintas, quintais e até telhados de equipamentos culturais. A organização descreve a mudança como um “enterro” simbólico do festival para o fazer “(re)nascer das cinzas” no próximo ano, com um formato que será renovado anualmente.

A despedida faz-se com uma edição que aposta nas residências artísticas. Entre os destaques estão uma parceria com o Colectivo Glovo, um laboratório de criação artística inclusivo desenvolvido com o Festival Clarão e um conjunto de iniciativas promovidas com o koletivo Unidigrazz. O programa inclui ainda laboratórios criativos do Quorum Ballet, de Diogo Andrade e do Teatro À Faca.

O arranque está marcado para 4 de Setembro, às 21.00, no AMAS – Auditório Municipal António Silva, com uma exposição de fotografia de entrada livre, seguida da exibição do filme Entroncamento, de Pedro Cabeleira. Ao longo de mais de duas semanas, haverá também concertos, exposições, sessões de cinema e espectáculos apresentados em vários espaços do concelho de Sintra.

Entre os destaques, estão os ensaios abertos de espectáculos como Teoria da Bolacha, do teatromosca e Hipérion Projeto Teatral (18 Set, Sex 16.00; Gosto, Logo Existo, pela Terceira Pessoa (10 Set, Qui 21.00); ou A Maior Flor do Mundo e as Pequenas Memórias, de Leirena Teatro (12 Set, Sáb 16.00).

Para terminar em grande, está marcada uma celebração comunitária de entrada livre, no Largo Rainha D. Amélia, em frente ao Palácio Nacional de Sintra. O programa reúne espectáculos do LAMA Teatro, do artista catalão Joan Català e da companhia galega Colectivo Glovo, além de um DJ set e de uma “mega-cachupa” comunitária.

Depois desta edição de despedida, o MUSCARIUM regressará em 2027 com uma missão renovada: promover a criação e apresentação de dramaturgia contemporânea para públicos jovens, num formato que a organização pretende reinventar a cada edição.

A programação completa está disponível para consulta online, onde também poderá comprar bilhetes ou inscrever-se nas actividades gratuitas.

Vários locais. 4-20 Set, vários horários. Informações e reservas através de e-mail (geral@teatromosca.com) ou tel. 91 461 6949. Programação e bilhetes online

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