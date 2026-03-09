FestivalCorpo junta seis mil bailarinos na Quinta da Ribafria

O Encontro Internacional de Dança regressa a Sintra a 25 e 26 de Abril, com entrada livre na Quinta da Ribafria e streaming em várias plataformas online.

A 19.ª edição do FestivalCorpo – Encontro Internacional de Dança acontece a 25 e 26 de Abril, na Quinta da Ribafria, em Sintra. A entrada é livre e está também confirmado o streaming em várias plataformas online. Mas a grande novidade deste ano é a extensão dos horários, graças à vasta afluência de artistas inscritos: estão confirmados cerca de seis mil bailarinos de norte a sul do país e de fora.

Debruçando-se sobre o tema “Pela Liberdade”, a programação terá início às 10.00 em ambos os dias – no sábado termina às 23.00 e no domingo às 20.00. Além de poder assistir a espectáculos de dança – cinco ao todo, com mais de 200 actuações –, poderá visitar a exposição permanente de artistas plásticos ou o espaço de artesanato e lazer, onde encontrará trabalhos feitos à mão por artesãos, por exemplo.

O momento inaugural desta 19.ª edição é o espectáculo inédito A Música que Dança – Pela Liberdade, com a Orquestra Jovem de Sintra, a Escola de Ensino Articulado Ai!aDança e os alunos do Curso de Intérprete de Dança Contemporânea da Escola do Património de Sintra. No mesmo dia, destaca-se ainda o espectáculo Noite Mágica, entre as 21.00 e as 22.30.

Já no dia seguinte, 26 de Abril, o destaque vai para o espectáculo Corpo Inspiração II, das 15.00 às 20.00. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é ficar atento ao site do festival, onde a programação completa será anunciada em breve.

Realizado no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Dança, que se celebra todos os anos a 29 de Abril, o FestivalCorpo – Encontro Internacional de Dança estreou-se pela primeira vez em 2012. No ano passado, registaram-se mais de 120 mil pessoas oriundas de 29 países a ver em streaming, para além dos milhares de visitantes presenciais em ambos os dias do evento.

Quinta da Ribafria. 25-26 Abr, Sáb 10.00-23.00, Dom 10.00-20.00. Entrada livre

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn