De sexta-feira a domingo, haverá supressões de comboios na Linha de Cascais devido a ajustes relacionados com construção do túnel de metro entre Santos e Cais do Sodré.

Entre os dias 21 e 23 de Novembro, a circulação ferroviária entre o Cais do Sodré e Algés será "objecto de ajustamentos operacionais", de forma a permitir os "trabalhos de construção e reposição de via" relacionados com a construção do túnel de metro que vai ligar a futura estação de Santos à do Cais do Sodré.

No âmbito dos trabalhos previstos, informam a Metropolitano de Lisboa, a Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal, haverá as seguintes alterações na circulação:

Sexta-feira, 21: não haverá comboios com partida do Cais do Sodré a partir das 22.00 nem os comboios com partida de Cascais a partir das 21.30;

Sábado, 22: não haverá comboios a partir do Cais do Sodré depois das 00.00 nem os comboios com partida de Cascais depois das 23.30;

Domingo, 23: suprimem-se os comboios com partida do Cais do Sodré entre as 05.30 e as 08.20 e entre as 20.00 e a 01.30. O mesmo acontece aos comboios com partida de Cascais entre as 05.30 e as 07.44 e entre as 19.34 e 01.30.

A CP vai disponibilizar autocarros de substituição o entre Cais do Sodré e Algés, nos períodos referidos, que circularão pelas avenidas 24 de Julho e da Índia. As paragens são as seguintes:

Cais do Sodré – Algés:

Praça Duque da Terceira – saída da estação à direita, frente à gelataria;

Santos – Cais do Sodré:

Av. 24 de Julho – paragem Carris à saída da estação;

Santos – Algés:

Av. 24 de Julho – paragem Carris no passeio oposto à estação;

Alcântara-Mar – Cais do Sodré:

Av. da Índia – paragem Carris junto à estação;

Alcântara-Mar – Algés:

Av. da Índia – paragem Carris em frente ao Hospital CUF Tejo;

Belém – Cais do Sodré:

Av. da Índia – paragem Carris junto à estação;

Belém – Algés:

Av. da Índia – paragem Carris Metropolitana junto ao Jardim Afonso de Albuquerque;

Algés – Cais do Sodré:

Largo da Estação – terminal rodoviário junto à Av. Marginal.

Os horários dos comboios podem ser consultados na página da CP.

