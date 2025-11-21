Entre os dias 21 e 23 de Novembro, a circulação ferroviária entre o Cais do Sodré e Algés será "objecto de ajustamentos operacionais", de forma a permitir os "trabalhos de construção e reposição de via" relacionados com a construção do túnel de metro que vai ligar a futura estação de Santos à do Cais do Sodré.
No âmbito dos trabalhos previstos, informam a Metropolitano de Lisboa, a Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal, haverá as seguintes alterações na circulação:
- Sexta-feira, 21: não haverá comboios com partida do Cais do Sodré a partir das 22.00 nem os comboios com partida de Cascais a partir das 21.30;
- Sábado, 22: não haverá comboios a partir do Cais do Sodré depois das 00.00 nem os comboios com partida de Cascais depois das 23.30;
- Domingo, 23: suprimem-se os comboios com partida do Cais do Sodré entre as 05.30 e as 08.20 e entre as 20.00 e a 01.30. O mesmo acontece aos comboios com partida de Cascais entre as 05.30 e as 07.44 e entre as 19.34 e 01.30.
A CP vai disponibilizar autocarros de substituição o entre Cais do Sodré e Algés, nos períodos referidos, que circularão pelas avenidas 24 de Julho e da Índia. As paragens são as seguintes:
Cais do Sodré – Algés:
- Praça Duque da Terceira – saída da estação à direita, frente à gelataria;
Santos – Cais do Sodré:
- Av. 24 de Julho – paragem Carris à saída da estação;
Santos – Algés:
- Av. 24 de Julho – paragem Carris no passeio oposto à estação;
Alcântara-Mar – Cais do Sodré:
- Av. da Índia – paragem Carris junto à estação;
Alcântara-Mar – Algés:
- Av. da Índia – paragem Carris em frente ao Hospital CUF Tejo;
Belém – Cais do Sodré:
- Av. da Índia – paragem Carris junto à estação;
Belém – Algés:
- Av. da Índia – paragem Carris Metropolitana junto ao Jardim Afonso de Albuquerque;
Algés – Cais do Sodré:
- Largo da Estação – terminal rodoviário junto à Av. Marginal.
Os horários dos comboios podem ser consultados na página da CP.
