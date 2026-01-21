Fim-de-semana frio, com vento forte e chuva em Lisboa. Terras altas voltam a ter neve

Vento vai intensificar a partir do final da tarde de quinta-feira, dia 22, e temperatura mínima vai descer progressivamente até sábado, em Lisboa. Precipitação mantém-se até ao final do mês.

A chuva não será particularmente forte nos próximos dias em Lisboa. Já o vento irá intensificar a partir do final da tarde de dia 22, quinta-feira, e as temperaturas vão descer gradualmente até sábado – dia de trovoada –, com a mínima a atingir os 5 graus Celsius e a máxima a chegar aos 11º C (menos sete e seis graus, respectivamente, do que esta quarta-feira, 21 de Janeiro). São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Grande Lisboa, que estará sob alerta laranja de quarta-feira à noite até sábado, devido à agitação marítima. A previsão descritiva do IPMA indica, ainda, que a chuva deverá manter-se até ao final do mês.

A depressão Ingrid está a atingir Portugal até domingo, dia 25, e deverá provocar a queda de neve acima dos 800 metros de altitude, "em particular entre o final da tarde de sexta-feira, dia 23, e o final da manhã de sábado, dia 24". Para quem está a planear passear no fim-de-semana, note-se que "a acumulação de neve será significativa nas serras das regiões Norte e Centro acima dos 800 metros de altitude, com valores que poderão atingir os 25 centímetros até domingo".

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn