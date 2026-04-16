Fomos dormir ao primeiro hotel em Portugal com mordomo 24 horas por dia – e os nossos desejos foram ordens

O Mythic Sana Downtown Suites tem apenas 48 quartos e os pedidos são atendidos em minutos, através do WhatsApp. O mordomo acompanha toda a estadia e pode fazer um cocktail, desfazer a mala ou preparar um banho.

A entrada faz-se através de portas automáticas envidraçadas enquadradas por jarros de vários tamanhos repletos de flores naturais. Em frente estão uma secretária e duas poltronas – que substituem o típico balcão alto –, mas o caminho faz-se diretamente para a suite, sem ser necessário passar pela casa da partida: a recepção.

À nossa espera estão o bagageiro e o mordomo. Este último já nos conhece: sabe os nossos nomes e algumas das nossas preferências. Tudo porque a estadia no Mythic Sana Downtown Suites começa antes de chegarmos ao novo boutique hotel da baixa lisboeta: a alguns dias da estadia, recebemos um questionário através do e-mail onde definimos vários pontos. A linha de comunicação fica aberta e pode ser permanente a partir desse momento.

Mas comecemos pelo mais recente hotel de cinco estrelas do grupo Sana, que abriu as portas na Rua do Ouro a 18 de Dezembro. Tem 48 suites de várias tipologias, sendo que nenhuma tem menos de 39 metros quadrados – e algumas chegam aos 190. Porém, o que diferencia este hotel é o serviço Golden Sleeves Butlers de mordomos disponíveis 24 horas por dia. Desfazem ou fazem a mala, preparam um banho ou um cocktail na kitchenette disponível em todas os quartos, reservam um restaurante ou levam-lhe um petisco ao quarto a qualquer hora da noite. Este é o primeiro hotel em Portugal com serviço de mordomo personalizado – certificado pelo Turismo de Portugal e pela Chaves de Ouro Portugal (associação portuguesa de porteiros de hotel).

DR A entrada do Mythic Sana Downtown Suite

O nosso mordomo chama-se Dário Costa, recebe-nos no lobby e acompanha-nos à suite. Nas mãos, tem um tablet onde fará o nosso check-in depois de nos mostrar o espaço onde vamos ficar – e que está de acordo com algumas preferências estipuladas no tal questionário. Lá, definem-se detalhes como a forma de tratamento preferencial (nome, título, etc), restrições alimentares, se viajamos com animal de estimação (um animal até dez quilos tem direito a uma cama, snacks gourmet e refeições com ingredientes orgânicos, por 75€ por noite), se estamos a celebrar alguma ocasião especial e que tipo de almofada preferimos. Há quatro à escolha, desde a firme à de látex, passando pela almofada de aloé vera, que promete ser terapêutica e relaxante. É esta mesma que escolhemos, e também podemos definir a temperatura do quarto. Seguimos a sugestão do questionário: 22ºC.

Já sabemos que na suite temos à espera as Golden Welcome Amenities (um conjunto de petiscos e bebidas), mas também podemos definir se preferimos snacks veganos ou sem glúten, além de sumos de laranja, maçã ou frutos vermelhos. Quem chega de avião, pode fazer logo aqui um pedido de transfer do aeroporto e, no final, é possível também deixar algum pedido específico que não tenha sido mencionado antes. Quando tudo está preenchido, a página avisa-nos: “O seu butler está disponível”. Isso significa que, carregando nesse link, temos de imediato acesso a um número de WhatsApp para comunicar com o hotel, ferramenta que será essencial durante toda a estadia. Tudo isto faz parte do Golden Courtesy Amenities Program, o pacote de experiências incluído no preço da estadia.

DR Uma das 48 suites do Mythic Sana Downtown Suite

"Apetecia-me algo... branco."

No Mythic Sana Downtown Suites cheira maravilhosamente bem em todo o lado. Os perfumes são diferentes (mais florais, frutados ou fortes), mas fazem-se notar dos corredores ao elevador, passando pelo foyer – que fica logo à direita da entrada do hotel e pode ser o lugar ideal para beber um chá a meio do dia ou um apertitivo antes de jantar – e, claro, terminando na suite.

Ela aí está à nossa frente, uma grand suite – há 21 desta tipologia, com entre 57 e 65 metros quadrados – no quarto piso de um edifício pombalino do século XVII. Os dourados e o amarelo dominam, contrastando com pedras e madeira escuras. O design é moderno e confortável, embora os detalhes clássicos estejam um pouco por todo o lado.

À nossa espera estão petits fours, fruta, uma garrafa de vinho tinto (questionamos Dário se é possível trocar por uma de branco e, mesmo sem tomar nota, a alteração estará à nossa espera no quarto umas horas depois) e outra de champanhe Delamotte brut. Além disso, em cima da mesa está um bolo mousse de chocolate com base de bolacha – estamos a celebrar um aniversário e o detalhe que indicámos no questionário não foi descurado. Derrete-se na boca e é perfeito para acompanhar um copo de champanhe. É o que fazemos enquanto Dário desfaz a nossa mala no closet, uma das experiências que faz parte do pacote. A tarefa ocupa-lhe cerca de meia hora.

DR O closet da suite do Mythic Sana Downtown Suite

As opções de quartos começam com o premium room, a que se seguem a junior suite, a deluxe suite, a grand suite, a grand suite duo e a master suite, terminando na mythic suite que é, na realidade, uma área que engloba três suites e acolhe até seis adultos e duas crianças – ideal para quem viaja com uma família grande. Até ao final de Abril, os preços começam nos 495€ (quarto premium) por noite e chegam aos 1656€ para a master suíte. A partir de Maio, os valores passam para 600€ (quarto premium) e sobem até 1741€ (master suíte).

No caso das grand suítes, nem sempre a disposição do espaço é igual. A nossa tem do lado direito da entrada uma casa de banho de serviço com mármores brancos do chão ao tecto e mármores pretos no lavatório. Em cima deste estão produtos Lalique, marca francesa de luxo, e duas toalhas de mãos com o monograma MS mais macias do que novelos de algodão. Na sala há um espelho de corpo inteiro e um cabide para pendurar casacos. E pendurar o casaco é praticamente a única coisa que é preciso fazer quando aqui chegamos. Também podíamos pedir ao mordomo, mas não é caso para tanto.

Dário é realmente apaixonado pelo que faz. Vê-se na forma como prepara tudo, mas sobretudo quando lhe fazemos perguntas sobre o trabalho. “O que me fascina é o cuidado que colocamos nos detalhes. Temos de conhecer bem o hóspede, mas temos também de ser discretos e não invasivos.” Os seis mordomos e dois mordomos sénior que trabalham neste momento no Mythic Sana Downtown Suites foram formados pelo Turismo do Algarve durante um mês. E que é que se aprende num curso desses? “Tudo, desde a história dos mordomos aos protocolos, comidas e bebidas, housekeeping, como andar de uma forma específica e até a ter o tom certo de voz.”

Nem tudo era novidade para Dário, que começou esta carreira no Reino Unido, onde esteve dez anos. Por cá, é quase caso único. “Este é o primeiro hotel em Portugal com este tipo de serviço, só dois de nós é que já tinham experiência deste género.”

DR Um dos mordomos do Mythic Sana Downtown Suite.

Do lado esquerdo da sala está uma secretária, virada para a televisão e para as portas que dão para uma varanda. Em cima, uma pasta com folhas A4, uma caixa com uma esferográfica e um lápis, um telefone fixo (de onde também é possível ligar ao mordomo), um pote com pauzinhos de cheiro e uma tomada inteligente – basta colocar o telefone em cima que ele começa a carregar. Clicando na tomada, ela também se eleva para revelar entradas USB e tomadas. Quem precisa de trabalhar, tem aqui todo o conforto necessário. Quem não precisa, fica quase com vontade. Calma, dissemos "quase".

No extremo da sala, fica a kitchenette que ocupa toda a parede. Num dos armários há cabides, espaço para casacos e até um guarda-chuva pendurado – estamos na Primavera, mas nunca fiando. No bar há copos de pé e copos altos pendurados, nas prateleiras um lava-loiça e na bancada, uma tábua com um limão, uma lima e uma faca, prontinhos para serem usados para uma bebida. Há ainda um tabuleiro com bule de chá, açúcar e uma lata da Companhia Portugueza do Chá. Ao lado está uma máquina de café Nespresso e indicações para fazer a bica lisboeta (o segredo é acrescentar amêndoas ao café mexido com pau de canela). A última porta revela uma placa de indução com dois bicos, um exaustor e um microondas – há quem tenha por aqui uma estadia mais prolongada e nem sempre quer comer fora.

DR O bar da suite do Mythic Sana Downtown Suite está bem equipado

Entre as 18.00 e as 19.00 é possível agendar com o Dusk Mix – hora em que o mordomo vai até à kitchenette para preparar um cocktail ou um mocktail à nossa frente. Nas gavetas há loiça Vista Alegre, saleiro, pimenteiro, saca rolhas, pegas, tachos e talheres e um kit para cocktails. Também há, claro, uma pequena máquina de lavar loiça e frigorífico. Lá dentro já estão água, Coca-Cola, água tónica, ginger ale e sumos que podem completar um gin. Há ainda dois potes com amêndoas e azeitonas. Nas prateleiras estão garrafas Vista Alegre desenvolvidas em exclusivo para o hotel. Não são só um elemento decorativo (têm gin e vinho do Porto que os hóspedes podem consumir sempre que quiserem), mas bem podiam.

Junto a uma das portas para a varanda vive um cadeirão amarelo torrado que está mesmo a implorar por umas horas de leitura de um bom livro, iluminado pelo sol que chega lá de fora ou, se for à noite, por um candeeiro de pé. A televisão LED está sobre uma mesa de madeira. À frente, uma mesa de centro em mármore preto tem uma jarra com flores frescas e vários livros sobre Lisboa, dos locais míticos aos azulejos. Esta é outra das apostas do hotel: mostrar Portugal, e sobretudo a capital, a quem vem de fora, seja nas propostas de experiências ou na decoração. Todos os quadros que se erguem por cima das camas têm assinatura portuguesa, por exemplo.

Avançamos para o corredor que dá acesso ao quarto e que revela um closet do lado direito. Todas as prateleiras têm pequenas luzes de presença, há um cofre, chinelos, roupão e um kit para sapatos: calçadeira, escova e pano. Do lado de fora está mais um espelho de corpo inteiro. Nos cabides já estão pendurados dois casacos, um par de calças e um vestido. Nas prateleiras tudo se agrupa por famílias: pijamas de um lado, camisolas do outro, etc. “Desfazer a mala das senhoras não é muito usual”, diz Dário. “Há pessoas que não gostam por ser algo tão íntimo, portanto temos de ter uma certa delicadeza.” Apesar disso, o mordomo conta que este é um dos serviços que os hóspedes mais têm pedido. Há ainda serviço de lavandaria, mas para uma necessidade mais urgente ou rápida, está uma vaporeta no closet.

DR Mythic Sana Downtown Suite

Das quatro portas que dão para uma pequena varanda e que acompanham toda a suíte não entra o som de uma agulha da rua, apesar das obras no prédio mesmo em frente. Chegados ao quarto, temos uma cama de tamanho king com seis almofadas de três tamanhos. As mesas de cabeceira são de madeira escura e o tampo de mármore preto. Numa gaveta de cada lado estão vendas para os olhos e tampões e há mais uma televisão aos pés da cama. O termostato indica que a divisão está a 22 graus. Perfeito.

Hora do banho (versão luxo)

Uma porta de correr dá acesso à casa de banho onde novamente o mármore branco do chão ao tecto faz com que seja uma divisão luminosa. Do lado esquerdo uma banheira oval tem um tabuleiro com uma esponja, champô e gel de banho Lalique. Do lado direito há um duche que dá para bem mais do que uma pessoa. Lá dentro estão igualmente champô, gel de duche e condicionador. A segunda porta revela a sanita e um bidé, junto aos quais está um pequeno saco de cetim preto com um saco sanitário.

No lavatório duplo que fica em frente à banheira, enquadrado por um espelho grande, Dário já dispôs em cima de pequenas toalhas brancas, escovas, cremes, perfumes e maquilhagem que tínhamos nos nécessaires. Entre os lavatórios está uma bandeja de vidro com copos para escova e pasta de dentes e uma caixa redonda com compressas, cotonetes, touca e um totó em cetim preto para os cabelos compridos que não pretendem ser molhados. Por baixo há toalhas de banho enormes e um estojo com o secador da marca suíça Valera praticamente silencioso. É ainda possível pedir um kit de barbear ou uma escova de cabelo.

DR A espaçosa, luminosa e luxuosa casa de banho do quarto do Mythic Sana Downtown Suite

É imperativo passar pelo banho de imersão, outra das experiências que está a fazer sucesso junto dos hóspedes, já que todo o ambiente é preparado pelo mordomo. Há vários sais à escolha, do mais relaxante ao energético. Escolhemos o romântico e definimos o horário com Dário: 18.30. Um pouco antes da hora marcada ele está de volta à suite e à casa de banho, onde pouco depois a banheira já está cheia com pétalas de rosa, pêra e morango. O aroma no ar é intenso e frutado. O roupão e os chinelos já estão na casa de banho, assim como um tapete colocado junto à banheira e uma toalha em cima de um pufe. No tabuleiro há uma vela acesa, o elástico de cetim e uma touca. Na outra extremidade da banheira está uma toalha dobrada para encostar a cabeça. Não fosse a inevitabilidade de a água ficar fria e a reserva que temos para jantar – e, vá, o trabalho e as crianças e essas responsabilidades da vida adulta –, ainda lá estávamos deitadinhos, com dedos enrugados à la Benjamin Button, mas mente zen de Yoda.

Antecipar-se às necessidades de cada hóspede é uma das missões de cada mordomo e qualquer pedido ou dúvida está à distância de uma mensagem no WhatsApp. Antes do jantar, o mordomo propõe outra experiência, mais uma feita de fragrâncias. Há cinco perfumes à escolha, o hóspede escolhe três. “É um momento em que criamos uma sensação. Eu falo dos aromas, vejo qual é que se enquadra mais com a pessoa e depois borrifamos o pulso. Se gostar, pode ser o perfume que usa nessa noite”, explica Dário.

No tablet que está sempre na suite é possível consultar todas as experiências disponíveis — incluindo as exteriores, como marcar mesa num restaurante ou a entrada numa atracção turística. Dário trata da nossa reserva para jantar. É no Black Moon, no piso 0, o restaurante liderado pelo mexicano Luis Ortiz. Os mesmos tons e pedras das suítes refletem-se aqui e a carta junta influências da infância do chef a sabores asiáticos e europeus. Há peixe preservado em cinza, gelado de pau santo e um bar de champanhe.

Quando regressamos do jantar já temos a cama aberta, um tapete de cada lado da com os respectivos chinelos, os cortinados fechados e as luzes reduzidas. No bule está também um chá para ajudar a relaxar antes de dormir. Só que, sem termos de recorrer ao guarda-chuva, temos direito a uma autêntica noite de Verão, que nos deixa passear até à Praça do Comércio e, em sentido contrário, pela Avenida da Liberdade. De regresso à suite horas depois, já depois da meia-noite e com o jantar digerido, recorremos ao tablet para ver o que podemos comer. Durante a madrugada há tostas, sandes e coisas rápidas de preparar, já que essa tarefa recai sobre o mordomo. A esta hora, Dário já está em casa, mas Ryan responde-nos rapidamente. Do menu (que já não faz parte dos serviços incluídos na estadia), optamos por duas tostas de presunto e queijo e batatas gourmet (18€ cada). Mesmo antes de o referirmos, Ryan questiona se queremos uma delas sem queijo, já que tem registado nas notas que um de nós tem essa intolerância. Pouco depois chega com o pedido e é tudo aquilo de que precisávamos antes de dormir – nem só do pão com chouriço d’A Merendeira se alimenta o estômago de um lisboeta às duas da manhã.

DR O pequeno-almoço no quarto do Mythic Sana Downtown Suites

Não sabemos se se deve ao aloe vera das almofadas, mas a noite é, de facto, muito relaxante – e não é preciso recorrer à venda ou aos tampões de ouvidos. Às 09.00, tal como tínhamos agendado no dia anterior, chega o pequeno-almoço ao quarto. É continental, não tendo a mesma variedade do que é serviço no Black Moon, mas esse também não substitui o conforto de passar directamente da cama para a mesa sem a checklist vestir/pentear/lavar a cara obrigatória para descer.

O mordomo começa por estender uma toalha branca na mesa redonda da sala. Dispõe os pratos e os talheres e, depois, o bule de café, as compotas e a manteiga caseiras, o sumo de laranja natural, croissants, pain au chocolat e várias variedades de pão – tudo produzido no hotel. No pequeno-almoço pré-definido para o quarto não estão incluídos ovos ou panquecas, mas basta pedir o que deseja ao mordomo no dia anterior. Escolhemos panquecas e ovos benedict. Chegam no ponto, cremosos e com o molho ainda morno.

Com preguiça e em velocidade de caracol vamos despachando, aos poucos, as tarefas que nos aproximam do fim: tomar banho, fazer a mala – sem recorrer a Dário, já que são só acessórios e roupa para uma noite. As 12 badaladas que dão por terminado o feitiço da Cinderela (ou o check-out da vida real) soam às 12.00. Foi um reset relaxante e mais necessário do que pensávamos e nem é preciso guardar nenhum sapato de cristal para termos a certeza de que aconteceu. Na memória, temos os aromas florais dos corredores, o cuidado de todos os detalhes tratados pelo mordomo, o festival de sabores que acompanha o salmonete do Black Moon e, não menos importante, a sensação de conforto dos lençóis mais fofos do mundo.

Rua Áurea, 126-128 (Baixa). 219 012 960

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