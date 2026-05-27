Fonte da Telha com estacionamento condicionado já este Verão

A Câmara Municipal de Almada quer regular o acesso à praia, que tem obras previstas para os próximos meses.

A Fonte da Telha poderá ter, já este Verão, um novo sistema de controlo de acessos à praia. A medida faz parte de um plano da Câmara Municipal de Almada para reduzir o congestionamento automóvel e reforçar a segurança numa das zonas balneares mais procuradas do concelho.

A proposta foi apresentada este mês aos concessionários locais e prevê a criação de dois parques de estacionamento fora da zona sensível da praia, ligados ao areal através de um serviço de vaivém. Nos dias de maior afluência, o objectivo é evitar o bloqueio dos acessos, um problema recorrente durante a época balnear.

O projecto inclui ainda a instalação de uma nova rotunda e de painéis informativos com dados sobre a lotação em tempo real. Mas a principal novidade passa por um sistema de limitação de entrada de veículos: quando a capacidade máxima for atingida, deixará de ser permitida a circulação de mais automóveis para a zona da praia.

Segundo avançou uma fonte ao jornal Almadense, serão instaladas duas cancelas com leitura automática de matrículas e videovigilância. Residentes, pescadores, comerciantes e concessionários terão acesso prioritário, através do registo prévio das respectivas matrículas. O investimento previsto para este sistema ronda os 80 mil euros.

De acordo com a autarquia, a intervenção pretende responder a duas preocupações centrais: melhorar a segurança de quem frequenta a praia e proteger o equilíbrio ambiental de uma área integrada na Reserva Ecológica Nacional. O projecto terá de respeitar os limites definidos pelos Programas da Orla Costeira da Agência Portuguesa do Ambiente.

Durante a reunião, os concessionários apresentaram sugestões com base na experiência no terreno e manifestaram disponibilidade para colaborar na implementação das medidas. A intenção da Câmara é avançar com as obras nos próximos meses, numa fase inicial considerada experimental, permitindo ajustes ao longo da primeira temporada. O modelo deverá ficar consolidado em 2027 e está a ser desenvolvido em parceria com a WeMob, empresa municipal responsável pela mobilidade e estacionamento no concelho.

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