Foram eleitas as melhores discotecas do mundo – as três primeiras ficam todas no mesmo destino europeu

A lista dos 100 melhores clubes, organizada pela International Nightlife Association, foi divulgada. Eis os melhores sítios para sair à noite no planeta.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Hï Ibiza
Photograph: Hï Ibiza
Raves, grooves, abanar o capacete ou simplesmente mexer o corpo – chame-lhe o que quiser, as pessoas adoram dançar. E embora a sua discoteca de eleição possa variar bastante em termos de dimensão e ambiente, há clubes que representam o verdadeiro padrão de ouro global quando se fala de sair à noite.

Para destacar os melhores dos melhores, a International Nightlife Association acaba de anunciar o seu ranking das 100 melhores discotecas do mundo, e os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares ficam todos na mesma ilha.

Consegue adivinhar onde? Foi (rufar electrónico de tambores, por favor) Ibiza – e não, não estamos nada surpreendidos. A ilha espanhola é um verdadeiro pólo de discotecas gigantes e de vanguarda, e o grande vencedor foi o UNVRS, o primeiro hiperclube do mundo. Bastante impressionante, sobretudo tendo em conta que abriu apenas este ano.

Club UNVRS
Foto: Club UNVRSClub UNVRS

Instalado no antigo espaço do superclube nocturno Privilege, tem uma capacidade impressionante para 10 mil pessoas e, segundo Yann Pissenem, CEO da The Night League (responsável pelo Hï Ibiza e pelo Ushuaïa), o UNVRS é “um espaço que mantém a energia crua de uma rave, ligando o presente e o futuro dentro de paredes de arquitectura deslumbrante”.

O Hï Ibiza, eleito em 2025 o melhor clube do mundo pela DJ Magazine, ficou em segundo lugar, enquanto o Ushuaïa, com um palco junto à piscina e pista de dança ao ar livre, garantiu o terceiro.

O Bootshaus, em Colónia, ficou em quarto lugar, seguido pelo clube brasileiro Green Valley, em Camboriú, que fechou o top 5. Continue a ler para ver se a sua discoteca preferida conseguiu um lugar no top 20 da International Nightlife Association.

Estes são os 20 melhores clubes nocturnos do mundo

  1. UNVRS, Ibiza, Espanha
  2. Hï Ibiza, Espanha
  3. Ushuaïa Ibiza, Espanha
  4. Bootshaus, Colónia, Alemanha
  5. Green Valley, Camboriú, Brasil
  6. E1 1even, Miami, EUA
  7. Shoko Barcelona, Espanha
  8. DC10, Ibiza, Espanha
  9. Opium Barcelona, Espanha
  10. Echostage, Washington DC, EUA
  11. Amnesia Cap d’Agde (Cap d’Agde, França)
  12. Sutton Barcelona, Espanha
  13. Avant Gardner, Nova Iorque, EUA
  14. HQ2 Nightclub, Atlantic City, EUA
  15. BCM, Maiorca, Espanha
  16. Laroc, Valinhos, Brasil
  17. Pacha, Ibiza, Espanha
  18. Cavo Paradiso, Mykonos, Grécia
  19. Omnia, Las Vegas, EUA
  20. Space, Miami, EUA

Consulte a lista completa dos 100 melhores clubes no site oficial da International Nightlife Association.

