Foram revelados os melhores restaurantes do mundo para 2026

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Os Prémios Tastemakers 2026 da ‘Food & Wine‘ destacaram cozinhas globais com raízes culturais e nostálgicas.
Se os seus planos de viagem para 2026 giram em torno daquilo que vai comer (como devem!), pode considerar esta lista essencial.
A Food & Wine acaba de divulgar uma selecção dos melhores restaurantes do planeta, escolhidos no âmbito dos seus prémios anuais Tastemakers. Os vencedores são definidos através de um processo rigoroso: mais de 400 especialistas – desde chefs a criadores de conteúdos de viagens – nomeiam “experiências gastronómicas” em várias categorias; depois, os nomeados são classificados pelo Conselho Consultivo Global da revista.
Em vez de apostar apenas na alta cozinha tradicional, os especialistas da Food & Wine privilegiaram restaurantes com uma forte identidade cultural. A lista celebra cozinhas onde a comida é moldada pela memória e pela migração, combinadas com a sazonalidade e ingredientes ultra-locais. Pense em menus de degustação inovadores, em que cada prato faz parte de uma história maior, ou em cozinhas profundamente ligadas ao seu território.
O Ikoyi, em Londres, ficou em primeiro lugar, sendo elogiado pela sua fusão de influências da África Ocidental, Ásia Oriental e Reino Unido. Como refere a editora de gastronomia da Time Out Londres, Leonie Cooper, na sua crítica ao restaurante, “uma refeição no Ikoyi é uma experiência de outro mundo”.
O Maido, em Lima, conhecido pela sua cozinha nikkei (peruano-japonesa), ficou em segundo lugar, enquanto o CieL Dining, em Ho Chi Minh, ocupou a terceira posição.
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