Foram revelados os melhores restaurantes do mundo para 2026

Se os seus planos de viagem para 2026 giram em torno daquilo que vai comer (como devem!), pode considerar esta lista essencial.

A Food & Wine acaba de divulgar uma selecção dos melhores restaurantes do planeta, escolhidos no âmbito dos seus prémios anuais Tastemakers. Os vencedores são definidos através de um processo rigoroso: mais de 400 especialistas – desde chefs a criadores de conteúdos de viagens – nomeiam “experiências gastronómicas” em várias categorias; depois, os nomeados são classificados pelo Conselho Consultivo Global da revista.

Em vez de apostar apenas na alta cozinha tradicional, os especialistas da Food & Wine privilegiaram restaurantes com uma forte identidade cultural. A lista celebra cozinhas onde a comida é moldada pela memória e pela migração, combinadas com a sazonalidade e ingredientes ultra-locais. Pense em menus de degustação inovadores, em que cada prato faz parte de uma história maior, ou em cozinhas profundamente ligadas ao seu território.

O Ikoyi, em Londres, ficou em primeiro lugar, sendo elogiado pela sua fusão de influências da África Ocidental, Ásia Oriental e Reino Unido. Como refere a editora de gastronomia da Time Out Londres, Leonie Cooper, na sua crítica ao restaurante, “uma refeição no Ikoyi é uma experiência de outro mundo”.

O Maido, em Lima, conhecido pela sua cozinha nikkei (peruano-japonesa), ficou em segundo lugar, enquanto o CieL Dining, em Ho Chi Minh, ocupou a terceira posição.

Os 10 melhores restaurantes do mundo, segundo a Food & Wine

Ikoyi – Londres, Inglaterra Maido – Lima, Peru CieL Dining – Ho Chi Minh, Vietname Arami – La Paz, Bolívia Potong – Banguecoque, Tailândia Naar – Darwa, Índia Botánico – Cidade do México, México Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Itália Lunch Lady – Vancouver, Canadá Saint Peter – Sydney, Austrália

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