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Foram revelados os melhores restaurantes do mundo para 2026

Os Prémios Tastemakers 2026 da ‘Food & Wine‘ destacaram cozinhas globais com raízes culturais e nostálgicas.

Daniela Toporek
Escrito por
Daniela Toporek
Contributing writer
Potong
Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok | Potong
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Se os seus planos de viagem para 2026 giram em torno daquilo que vai comer (como devem!), pode considerar esta lista essencial.

A Food & Wine acaba de divulgar uma selecção dos melhores restaurantes do planeta, escolhidos no âmbito dos seus prémios anuais Tastemakers. Os vencedores são definidos através de um processo rigoroso: mais de 400 especialistas – desde chefs a criadores de conteúdos de viagens – nomeiam “experiências gastronómicas” em várias categorias; depois, os nomeados são classificados pelo Conselho Consultivo Global da revista.

Em vez de apostar apenas na alta cozinha tradicional, os especialistas da Food & Wine privilegiaram restaurantes com uma forte identidade cultural. A lista celebra cozinhas onde a comida é moldada pela memória e pela migração, combinadas com a sazonalidade e ingredientes ultra-locais. Pense em menus de degustação inovadores, em que cada prato faz parte de uma história maior, ou em cozinhas profundamente ligadas ao seu território.

O Ikoyi, em Londres, ficou em primeiro lugar, sendo elogiado pela sua fusão de influências da África Ocidental, Ásia Oriental e Reino Unido. Como refere a editora de gastronomia da Time Out Londres, Leonie Cooper, na sua crítica ao restaurante, “uma refeição no Ikoyi é uma experiência de outro mundo”.

O Maido, em Lima, conhecido pela sua cozinha nikkei (peruano-japonesa), ficou em segundo lugar, enquanto o CieL Dining, em Ho Chi Minh, ocupou a terceira posição.

Os 10 melhores restaurantes do mundo, segundo a Food & Wine

  1. Ikoyi – Londres, Inglaterra
  2. Maido – Lima, Peru
  3. CieL Dining – Ho Chi Minh, Vietname
  4. Arami – La Paz, Bolívia
  5. Potong – Banguecoque, Tailândia
  6. Naar – Darwa, Índia
  7. Botánico – Cidade do México, México
  8. Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Itália
  9. Lunch Lady – Vancouver, Canadá
  10. Saint Peter – Sydney, Austrália

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