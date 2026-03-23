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Foram revelados os países mais felizes do mundo para 2026

O Relatório Mundial da Felicidade anual foi publicado, revelando os países onde os cidadãos avaliam a sua qualidade de vida com a pontuação mais alta.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Surfer on a tropical Costa Rican beach with palm trees
Photograph: Omri Eliyahu / Shutterstock
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É aquela altura do ano outra vez: o Relatório Mundial da Felicidade foi publicado para 2026, nomeando a Finlândia como o país mais feliz do mundo pelo nono ano consecutivo.

Como é criada a classificação do Relatório Mundial da Felicidade?

O relatório é publicado anualmente pelo Oxford Wellbeing Research Centre, em parceria com a plataforma global de análise Gallup e a ONU.

A sua classificação é obtida pedindo a cidadãos de 140 países que respondam a uma única questão sobre o seu actual estado de bem-estar, conhecida como a Escala de Cantril. Os inquiridos avaliam a sua qualidade de vida numa escala que vai da “melhor vida possível” à “pior”. Aproximadamente 1000 pessoas por país respondem ao inquérito.

De acordo com o site do Relatório Mundial da Felicidade, “a Escala de Cantril permite às pessoas fazerem os seus próprios julgamentos sobre o que mais importa, independentemente da sua cultura e origens”.

Embora esta questão de avaliação de vida seja a única métrica utilizada para estabelecer a tabela classificativa, o relatório também fornece dados sobre critérios que incluem o PIB per capita, apoio social, esperança de vida saudável, liberdade, generosidade e níveis de corrupção.

Aerial view of Helsinki, Finland, Allas Sea Pool, Market Square, Presidental Palace and behind Helsinki Lutherdal Catetral
Photograph: fujilovers / Shutterstock.com

Qual é o país mais feliz do mundo neste momento?

Este ano, a Finlândia triunfou novamente como o país mais feliz do mundo, obtendo 7,7 na avaliação de vida. A Islândia e a Dinamarca seguiram-se em segundo e terceiro lugar, respectivamente – trocando de lugares em relação à classificação do ano passado – e a Costa Rica classificou-se em quarto, marcando a primeira vez que a nação da América Central entra no top 5. A Suécia classificou-se em quinto.

Mais uma vez, os países europeus dominam a classificação, com as nações nórdicas a saírem-se particularmente bem. Continue a ler para ver o top 20 completo.

Relatório Mundial da Felicidade 2026: Os países mais felizes do mundo

  1. Finlândia
  2. Islândia
  3. Dinamarca
  4. Costa Rica
  5. Suécia
  6. Noruega
  7. Países Baixos
  8. Israel
  9. Luxemburgo
  10. Suíça
  11. Nova Zelândia
  12. México
  13. Irlanda
  14. Bélgica
  15. Austrália
  16. Kosovo
  17. Alemanha
  18. Eslovénia
  19. Áustria
  20. Chéquia

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