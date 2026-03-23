Foram revelados os países mais felizes do mundo para 2026

O Relatório Mundial da Felicidade anual foi publicado, revelando os países onde os cidadãos avaliam a sua qualidade de vida com a pontuação mais alta.

É aquela altura do ano outra vez: o Relatório Mundial da Felicidade foi publicado para 2026, nomeando a Finlândia como o país mais feliz do mundo pelo nono ano consecutivo.

Como é criada a classificação do Relatório Mundial da Felicidade?

O relatório é publicado anualmente pelo Oxford Wellbeing Research Centre, em parceria com a plataforma global de análise Gallup e a ONU.

A sua classificação é obtida pedindo a cidadãos de 140 países que respondam a uma única questão sobre o seu actual estado de bem-estar, conhecida como a Escala de Cantril. Os inquiridos avaliam a sua qualidade de vida numa escala que vai da “melhor vida possível” à “pior”. Aproximadamente 1000 pessoas por país respondem ao inquérito.

De acordo com o site do Relatório Mundial da Felicidade, “a Escala de Cantril permite às pessoas fazerem os seus próprios julgamentos sobre o que mais importa, independentemente da sua cultura e origens”.

Embora esta questão de avaliação de vida seja a única métrica utilizada para estabelecer a tabela classificativa, o relatório também fornece dados sobre critérios que incluem o PIB per capita, apoio social, esperança de vida saudável, liberdade, generosidade e níveis de corrupção.

Photograph: fujilovers / Shutterstock.com

Qual é o país mais feliz do mundo neste momento?

Este ano, a Finlândia triunfou novamente como o país mais feliz do mundo, obtendo 7,7 na avaliação de vida. A Islândia e a Dinamarca seguiram-se em segundo e terceiro lugar, respectivamente – trocando de lugares em relação à classificação do ano passado – e a Costa Rica classificou-se em quarto, marcando a primeira vez que a nação da América Central entra no top 5. A Suécia classificou-se em quinto.

Mais uma vez, os países europeus dominam a classificação, com as nações nórdicas a saírem-se particularmente bem. Continue a ler para ver o top 20 completo.

Relatório Mundial da Felicidade 2026: Os países mais felizes do mundo

Finlândia Islândia Dinamarca Costa Rica Suécia Noruega Países Baixos Israel Luxemburgo Suíça Nova Zelândia México Irlanda Bélgica Austrália Kosovo Alemanha Eslovénia Áustria Chéquia

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