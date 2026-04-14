Uma vez por mês, vão percorrer-se recantos da serra, do Parque da Pena à mata do Convento dos Capuchos.

A Parques de Sintra vai começar a promover sessões de Forest Mind, um método finlandês criado por Sirpa Arvonen, que combina caminhadas na natureza com exercícios de mindfulness. A estreia acontece a 19 de Abril, às 10.00, no Parque de Monserrate, com um guia certificado. O objectivo é abrandar o ritmo e aprender a prestar atenção.

“Depois dos primeiros sinais de renovação da Primavera, a natureza continua a desenvolver-se silenciosamente: as raízes aprofundam-se, os troncos fortalecem-se e as plantas consolidam a energia necessária para crescer. O corpo humano tem a mesma necessidade de estabilidade, solidez e crescimento sustentado que as árvores centenárias e a riqueza botânica do parque inspiram”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa, que se repetirá uma vez por mês, até ao final do ano.

A sessão de Maio está marcada para dia 17. Seguem-se mais sete: 20 de Junho, 18 de Julho, 22 de Agosto, 19 de Setembro, 17 de Outubro, 21 de Novembro e 19 de Dezembro, sempre com uma duração entre uma hora e meia e duas horas. Os bilhetes – à venda no site da Parques de Sintra – custam desde 16€, para jovens dos dez aos 17 anos, e 18€, para adultos.

Sintra, vários locais. 19 Abr (Dom), 17 Mai (Dom), 20 Jun (Sáb), 18 Jul (Sáb), 22 Ago (Sáb), 19 Set (Sáb), 17 Out (Sáb), 21 Nov (Sáb) e 19 Dez (Sáb). Desde 16€

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn