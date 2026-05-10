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Fotógrafo do Ano da Via Láctea: as mais incríveis imagens a concurso em 2026

Este ano, a iniciativa do ‘Capture The Atlas’ registou um recorde de 6500 candidaturas – eis as nossas preferidas.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Milky Way Photographer of the Year 2026
Photograph: Brendan Larsen / Milky Way Photographer of the Year 2026
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Todos os anos, cobrimos a deslumbrante variedade de imagens submetidas ao blogue de viagens Capture The Atlas no âmbito dos seus prémios de Fotógrafo do Ano das Auroras Boreais (espreite os vencedores de 2025 aqui).

No entanto, a aurora boreal está longe de ser o único espectáculo celeste captado pelos fotógrafos e, agora, o Capture The Atlas produziu a sua nona edição anual do Fotógrafo do Ano da Via Láctea (“Milky Way Photographer of the Year”), que para 2026 recebeu umas impressionantes 6500 candidaturas.

“Esta colecção recorda-nos que fotografar a Via Láctea não se resume a técnica ou planeamento. Trata-se de curiosidade, paciência e do desejo de experienciar o céu nocturno em lugares onde ele ainda parece selvagem”, diz Dan Zafra, editor do Capture the Atlas. “Muitos destes céus estão a tornar-se cada vez mais raros e esperamos que estas imagens inspirem as pessoas não só a admirá-los, mas também a valorizá-los e a protegê-los.”

Doze países figuram na colecção de vencedores, incluindo fotografias tiradas na Nova Zelândia, no Chile, em França e no Botswana, e nós escolhemos a dedo várias das nossas favoritas do concurso deste ano.

Milky Way Photographer of the Year 2026
Fotografia: Baillie Farley / Milky Way Photographer of the Year 2026
Milky Way Photographer of the Year 2026
Fotografia: Andrew Imhoff / Milky Way Photographer of the Year 2026
Milky Way Photographer of the Year 2026
Fotografia: Brendan Larsen / Milky Way Photographer of the Year 2026
Milky Way Photographer of the Year 2026
Fotografia: Josh Dury / Milky Way Photographer of the Year 2026

Para ver todos os vencedores oficiais da competição deste ano, dirija-se ao site oficial do Capture The Atlas.

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