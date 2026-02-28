Funaná, morna e coladeira. Os Tubarões vêm a Lisboa tocar a sua música com história

A lendária banda de Cabo Verde, formada ainda nos anos 1960, anunciou um concerto único no LAV – Lisboa Ao Vivo, a 29 de Março.

Os Tubarões, histórica banda de Cabo Verde, vão dar um concerto no LAV – Lisboa Ao Vivo, a 29 de Março. Formados em 1969 na Praia, o grupo tornou-se um símbolo identitário e um movimento cultural, com uma influência profunda na história da música moderna cabo-verdiana. Ao longo de mais de cinco décadas, construíram um repertório que atravessa gerações e geografias, afirmando a morna, o funaná, a coladeira e a tabanka como linguagens universais.

Canções como “Tunuca”, “Labanta Braço”, “Djonsinho Cabral” e “Tabanka” tornaram-se hinos nas ilhas e na diáspora. Os temas da banda falam de identidade, resistência, pertença e esperança, mantendo a capacidade de emocionar públicos de diferentes idades.

No período pós-Revolução dos Cravos, Os Tubarões tiveram um papel determinante na afirmação cultural de Cabo Verde, acompanhando o processo de independência e projectando internacionalmente uma nova consciência artística africana. O reconhecimento consolidou-se com o álbum Tabanka e actuações em vários continentes, incluindo o histórico concerto no Festival do Avante! perante cerca de 300 mil pessoas, um dos maiores momentos da presença cabo-verdiana em palcos europeus.

Os Tubarões regressaram aos palcos em 2015 e, agora, há oportunidade de perceber porque é que não são apenas uma relíquia do passado.

Av. Mar. Gomes da Costa, 29 (Chelas). 29 Mar (Dom) 19.00. 30€-40€

