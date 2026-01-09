Funicular da Graça é finalista do prémio de arquitectura Mies van der Rohe

[category]
[title]
Transporte lisboeta, inaugurado em Março de 2024, vai disputar distinção com 39 obras de 18 países. É a única obra portuguesa na corrida final.
É um dos mais importantes prémios internacionais de arquitectura e tem entre os finalistas uma obra portuguesa: o Funicular da Graça, inaugurado em Março de 2024 e projectado pelo Atelier Bugio.
Ao prémio de arquitectura Mies van der Rohe 2026 candidataram-se 410 projectos, entre os quais 12 portugueses, segundo a primeira lista divulgada pela Comissão Europeia e pela Fundação Mies van der Rohe, em Novembro. As 40 obras agora em disputa situam-se em 36 cidades de 18 países, sendo que o júri ainda reduzirá a lista a sete nomes, em Fevereiro.
Os nomeados abrangem 21 projectos de regeneração, 17 novas construções e duas extensões, abarcando as diferentes estratégias através das quais a arquitectura contemporânea tem respondido a desafios sociais, culturais e ambientais. A Fundação sublinha, ainda, citada pela agência Lusa, que as obras finalistas "exemplificam uma abordagem ética e sustentável à prática arquitectónica, com impacto social a longo prazo, destacando igualmente a importância da colaboração entre arquitectura, planeamento urbano, governação e investimento".
[category]
[title]
