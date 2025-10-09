Galvanizem-se: os Chemical Brothers vêm a Lisboa para um DJ set

Os Chemical Brothers vão marcar presença em Lisboa para um DJ set no Lux Frágil, a 14 de Novembro. O anúncio foi feito pela própria discoteca lisboeta, que promete uma noite rara com uma das duplas mais influentes da música electrónica britânica – e mundial. Os bilhetes ficam disponíveis no site do club a partir de 15 de Outubro.
Tom Rowlands e Ed Simons conheceram-se no final dos anos 80, quando estudavam História no Manchester Polytechnic. Unidos no gosto por acid house, techno e hip-hop, começaram a passar discos em festas caseiras sob o nome Dust Brothers, inspirado nos produtores de hip-hop da costa oeste norte-americana. Pouco depois, tornaram-se presença regular em clubs de Manchester e Londres.
Com o êxito dos EPs 14th Century Sky e My Mercury Mouth, o nome começou a circular em clubs e revistas especializadas, até que, em 1995, a dupla assinou pela Virgin Records e adoptou oficialmente o nome The Chemical Brothers – para evitar uma disputa legal com os verdadeiros Dust Brothers (dupla responsável por produzir discos como Paul's Boutique dos Beastie Boys ou Odelay, Midnite Vultures e Guero de Beck). O álbum de estreia, Exit Planet Dust, consolidou a sua identidade: misturas de guitarras, breakbeats e electrónica distorcida, com colaborações de Tim Burgess (The Charlatans) e Beth Orton. Seguiram-se digressões intensas e actuações em festivais por toda a Europa, onde o som dos Chemical Brothers se impôs como uma ponte entre o rock e a música de dança.
Com o passar dos anos, Rowlands e Simons tornaram-se uma referência incontornável da cultura electrónica, mantendo-se uma presença constante em festivais por todo o mundo. A última passagem dos Chemical Brothers por Portugal aconteceu em 2023, no North Music Festival, no Porto. No ano anterior, passaram pelo MEO Kalorama, assinalando a última vez que actuaram em Lisboa.
Lux Frágil (Santa Apolónia). 14 Nov (Sex)
