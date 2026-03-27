A marca portuguesa de roupa minimalista acompanha a nova abertura com uma colecção inspirada no jogo de tabuleiro. O namoro com a padaria Isco também chega à loja do Cais do Sodré.

O quiosque da Estrela, mesmo ao lado da basílica – onde durante os últimos anos viveu a Dona (marca da tarte de queijo basca do chef Hugo Candeias) – está diferente. Pintado de fresco a azul e branco, exibe orgulhosamente o indicativo de Portugal que dá nome à marca de roupa +351. A ideia é ser mais do que um ponto de encontro no bairro: é ser um lugar onde os aficionados do gamão podem jogar umas partidas.

Ana Penha e Costa, fundadora da +351, aprendeu a jogar gamão com o pai quando era pequena e nunca mais perdeu o hábito. No novo quiosque, os jogos de tabuleiro podem vir acompanhados de um café de especialidade, de uma cerveja artesanal ou de pastelaria da Isco – uma parceria que ganha também forma na loja de roupa do Cais do Sodré, na Rua da Boavista, onde a padaria de Alvalade ganhou um corner bem recheado de croissants, pains au chocolat ou kanelbulles (pães de canela) e uma mini-esplanada.

DR O Quiosque da +351 na Estrela e a colecção inspirada no gamão

Para celebrar a nova abertura, a marca de roupa descontraída, minimal e com atenção redobrada à qualidade e sustentabilidade dos materiais lança uma colecção inspirada no gamão, que inclui casacos, sweatshirts e t-shirts com uma estampa inspirada no tabuleiro com triângulos vermelhos. Para completar este lançamento, a +351 criou também os seus próprios tabuleiros de jogo, em pele e num formato super portátil. Custam 55€.

Algumas destas peças estarão à venda no quiosque da Estrela que, durante as primeiras semanas de funcionamento, estará aberto de quarta-feira a domingo entre as 10.00 e as 17.00. “Posteriormente, com a chegada do bom tempo, a ideia é ajustar o horário para fechar mais tarde, de forma a aproveitar o after-work”, diz Marta Frexes, directora de marketing da marca, à Time Out.

Do casamento com a Isco nascem ainda as novas fardas da padaria e merchandising com assinatura da +351, como o saco de pão reutilizável.

Henrique Isidoro Corner da Isco na +351 do Cais do Sodré

“Hoje, as marcas mais relevantes não vivem apenas do produto que criam, mas da comunidade que constroem à sua volta. O ISCO e a +351 encontram-se precisamente nesse território: duas marcas portuguesas contemporâneas que partilham cultura, estética e uma ligação muito forte às pessoas que as rodeiam”, diz Diogo Figueiredo, CEO do grupo Paradigma, que detém a padaria.

O plano é haver uma agenda conjunta de eventos, takeovers e outras iniciativas a dois. Onde nunca vai faltar o que vestir e o que comer – afinal, os clientes podem encomendar online e recolher o pão de fermentação lenta da Isco tanto na loja do Cais do Sodré como no quiosque da Estrela.

Quiosque da Estrela, Largo da Estrela, Qua-Dom 10.00-17.00; +351 Cais do Sodré, Rua da Boavista, 81C, todos os dias 10.00-19.00

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn