Gargalhadas na Lua: os palhaços estão a chegar a Carnide

Lisboa prepara-se para rir a bandeiras despregadas com a nona edição da Gargalhadas na Lua – Mostra de Palhaços e Comicidade, que decorre entre os dias 18 e 27 de Setembro, em vários espaços da freguesia de Carnide. Com a chancela da companhia Lua Cheia Teatro para Todos e da associação cultural A Nariguda, a programação é inteiramente dedicada ao universo do clown contemporâneo, à comicidade física e ao teatro gestual.

Além de espectáculos nacionais e internacionais (mais de dez), a agenda inclui oficinas, uma sessão de cinema (Não Estamos Tontas, de Patrícia Poção, sobre a linguagem do clown no feminino), a inauguração de uma exposição de fotografia em torno da arte do palhaço, e ainda várias conversas com artistas, para reflectirmos juntos sobre como o humor pode servir como uma lente de observação social.

O arranque está marcado para 18 de Setembro, às 18.00, no Espaço Bento Martins, mas estão previstos eventos na Casa do Coreto, no Bairro Padre Cruz e na Feira da Luz e, apesar do horário médio ser entre as 18.00 e as 21.00, a festa começa sempre mais cedo – às 14.00 na sexta-feira, às 09.00 no sábado e às 11.00 no domingo.

Entre os espectáculos, destaca-se por exemplo Ni Fu, Ni Fá (19 Set, Sex 21.30), da companhia espanhola La Buffa, que subverte o imaginário das princesas delicadas e benevolentes para contar a história de duas irmãs travessas. A proposta promete “quebrar o cânone tradicional de beleza estabelecido para a mulher”, mostrando como o grotesco também pode ser terno. Mas há muito mais para ver: Bugiganga, da companhia portuguesa A Nariguda, que envolve jogo e improvisação com o público; ou Uma Ideia de Destino, da palhaça italiana Mara Marea, que nos quer falar de encontro e empatia, e de como o mundo está mesmo a precisar.

Com artistas de Espanha, Portugal, Itália, França, Brasil e EUA, a mostra Gargalhadas na Lua quer continuar a ser um espaço de troca intercultural e de construção comunitária em torno do riso como linguagem universal. A entrada é livre, sujeita à lotação dos espaços (reservas para bilheteira@luacheia.pt), e será possível fazer contribuição ao chapéu, para que cada espectador dê o que achar justo.

Para não perder pitada, o melhor é ficar a par de toda a programação no site da companhia Lua Cheia, mas fica já a saber que o último espectáculo – no domingo, 21, às 16.00, na Casa do Coreto – reúne vários artistas participantes da mostra. Com as mestres de cerimónias Marta Costa e Angi Amaya, Cabaré Gargalhadas promete uma série de números curtos, que misturam circo, música e vaudeville. Segue-se, a partir das 17.30, uma festa de encerramento com o DJ No Mad No System, da companhia francesa Tete de Ampoule.

Freguesia de Carnide, vários espaços. 18-27 Set, Qui 18.00, Sex 14.00, Sáb 09.00 e Dom 11.00. Entrada livre, sujeita à lotação.

