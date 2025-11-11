Gaza, migrações ou a tentativa de matar Trump estarão em revista no World Press Photo

O Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe os projectos de 42 fotógrafos sobre grandes temas da actualidade. A mostra internacional acontece entre 12 de Novembro e 11 de Dezembro e a entrada é gratuita.

As crises bélicas, migratórias e ambientais serão três dos temas em destaque na maior mostra internacional de fotojornalismo, o World Press Photo, cuja inauguração está marcada para esta terça-feira, dia 11 de Novembro, às 15.00. Mas entre as histórias registadas por 42 fotógrafos de diferentes países também há episódios de esperança e resistência, viragens e momentos marcantes, como a tentativa de assassinato de Donald Trump, durante um comício, a 13 de Julho do ano passado.

A exposição apresenta "o melhor das 59 320 fotografias submetidas ao concurso de 2025 por 3778 fotógrafos de 141 países", divididas em três categorias: Individual (fotografias individuais), Reportagem (séries de quatro a dez fotografias) e Projectos de Longo Prazo (séries de 24 a 30 fotografias). Destacam-se, igualmente, os finalistas a Fotografia do Ano, uma das principais distinções do evento, que abordam temas como o aumento drástico da imigração não autorizada da China para os Estados Unidos (foto de abertura deste artigo) e a seca no rio Amazonas, que apresenta hoje os níveis de água mais baixos alguma vez registados.

A imagem vencedora de 2025, da fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, tem ao centro Mahmoud Ajjour, um rapaz de nove anos que perdeu os braços em Março de 2024 durante um ataque israelita a Gaza, onde a ONU calcula que viva o maior número de crianças amputadas per capita de todo o mundo.

O World Press Photo vai estar um mês (até 11 de Dezembro) no Parque dos Poetas, em Oeiras, com os objectivos de reconhecer o trabalho, grande parte das vezes de alto risco, de profissionais de todo o mundo, mas principalmente de servir como "instrumento de memória, reflexão e consciência colectiva".

Alameda Almeida Garrett (Oeiras). 12 Nov-11 Dez, Seg-Dom 10.00-20.00. Entrada livre

