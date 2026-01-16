Gostava de levar o seu animal de estimação ao Pavilhão do Conhecimento? É possível

Nos dias 24 e 25 de Janeiro, há programação especial em torno da saúde animal. E sim, pode levar o seu amigo de quatro patas.

Auscultar coelhos, “mergulhar” num aquário gigante com recurso a inteligência artificial, ver ovos de galinha por dentro e até ler com cães. São algumas das propostas de “Saúde pa’tudos”, uma programação especial do Pavilhão do Conhecimento em torno da saúde animal. A iniciativa realiza-se nos dias 24 e 25 de Janeiro, das 15.00 às 18.00, e o Centro Ciência Viva relembra que os animais de companhia são bem-vindos durante todo o ano.

O Pavilhão do Conhecimento é um “Museu Amigo dos Animais”, o que significa que permite a entrada durante todo o ano a animais de companhia, desde cães e gatos e até furões, pequenos roedores, coelhos ou mesmo répteis. Basta pedir à entrada o “PATAporte”, um passaporte animal com validade de um ano, e apresentar os documentos necessários, de acordo com o regulamento em vigor.

Se nunca experimentou levar o seu animal ao pavilhão, aproveite agora que vai haver programação especial. Entre as instituições presentes, encontrará a Ânimas, que promove programas de intervenções assistidas por animais, o Oceanário de Lisboa, que irá ensinar o que faz um aquarista e que cuidados veterinários se deve ter com cada espécie, e a Quinta Pedagógica dos Olivais, que levará “os seus habitantes mais fofinhos” no dia 24.

Está ainda prevista, junto à exposição “Era uma vez… Ciência para quem gosta de histórias”, uma “Leitura a 4 patas”, das 15.00 às 16.00, com o apoio da Eu Cãosigo, que promove terapia assistida por cães e educação e actividades assistidas por animais.

Largo José Mariano Gago, 1 (Parque das Nações). Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom e feriados 10.00-19.00. 10€-35€ (grátis até aos dois anos)

