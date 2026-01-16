Subscrever
Notícias

Gostava de levar o seu animal de estimação ao Pavilhão do Conhecimento? É possível

Nos dias 24 e 25 de Janeiro, há programação especial em torno da saúde animal. E sim, pode levar o seu amigo de quatro patas.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Museu Amigo dos Animais
Pavilhão do Conhecimento
Auscultar coelhos, “mergulhar” num aquário gigante com recurso a inteligência artificial, ver ovos de galinha por dentro e até ler com cães. São algumas das propostas de “Saúde pa’tudos”, uma programação especial do Pavilhão do Conhecimento em torno da saúde animal. A iniciativa realiza-se nos dias 24 e 25 de Janeiro, das 15.00 às 18.00, e o Centro Ciência Viva relembra que os animais de companhia são bem-vindos durante todo o ano.

O Pavilhão do Conhecimento é um “Museu Amigo dos Animais”, o que significa que permite a entrada durante todo o ano a animais de companhia, desde cães e gatos e até furões, pequenos roedores, coelhos ou mesmo répteis. Basta pedir à entrada o “PATAporte”, um passaporte animal com validade de um ano, e apresentar os documentos necessários, de acordo com o regulamento em vigor.

Se nunca experimentou levar o seu animal ao pavilhão, aproveite agora que vai haver programação especial. Entre as instituições presentes, encontrará a Ânimas, que promove programas de intervenções assistidas por animais, o Oceanário de Lisboa, que irá ensinar o que faz um aquarista e que cuidados veterinários se deve ter com cada espécie, e a Quinta Pedagógica dos Olivais, que levará “os seus habitantes mais fofinhos” no dia 24.

Está ainda prevista, junto à exposição “Era uma vez… Ciência para quem gosta de histórias”, uma “Leitura a 4 patas”, das 15.00 às 16.00, com o apoio da Eu Cãosigo, que promove terapia assistida por cães e educação e actividades assistidas por animais.

Largo José Mariano Gago, 1 (Parque das Nações). Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom e feriados 10.00-19.00. 10€-35€ (grátis até aos dois anos)

