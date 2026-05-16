Grécia divide regiões em categorias para travar excesso de turismo

O objectivo deste popular destino europeu é especificar melhor onde e como ocorre o desenvolvimento turístico e redireccionar recursos para áreas menos conhecidas.

Quando pensa em destinos europeus soalheiros, a Grécia é um dos lugares que certamente lhe vêm à cabeça (senão o primeiro). Casa de cerca de seis mil ilhas e de uns colossais 13 mil quilómetros de costa mediterrânica, o país é há muito um destino de eleição para férias na praia durante os meses de Verão, bem como para escapadinhas urbanas cheias de história antiga em Atenas, Delfos e na península do Peloponeso.

Mas, tal como muitos destinos europeus, a Grécia está a sentir os efeitos da sua própria popularidade e, agora, o governo resolveu intervir.

Os ministros gregos do Ambiente e Energia e do Turismo, Stavros Papastavrou e Olga Kefalogianni, delinearam um novo “Quadro Espacial Especial”, que planeia essencialmente reformular como, onde e quando o desenvolvimento relacionado com o turismo tem lugar.

Um comunicado sobre os planos dizia: “A chave é a transição para um modelo de desenvolvimento que combine qualidade e sustentabilidade, respeitando tanto o ambiente natural como as características específicas de cada região.”

O que isto significa é que as regiões de toda a Grécia serão agrupadas numa de cinco categorias: áreas de alta pressão, áreas com margem para crescimento, áreas de estatuto especial, destinos insulares e o continente.

Com base na sua categoria, serão implementadas restrições e regras para garantir a preservação do ambiente onde for necessário. Como explica a Euronews, isto pode variar desde limitar o número de camas turísticas numa determinada ilha a protecções costeiras, como a proibição de estruturas a menos de 25 metros da linha de costa.

O plano visa também proteger estruturas e sítios arqueológicos importantes para o património da Grécia.

Que tipo de restrições turísticas já estão em vigor na Grécia?

A introdução de limites de visitantes na famosa Acrópole de Atenas em 2023 ainda está em vigor, exigindo que todos os visitantes reservem o seu lugar com antecedência. Neste Verão, as espreguiçadeiras serão proibidas em mais de 250 praias por toda a Grécia. O governo grego não está a desencorajar o turismo – está apenas a tentar remodelá-lo e a geri-lo melhor.

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