Greve de trabalhadores vai afectar recolha de lixo em Lisboa

Na noite desta quinta-feira, 23 de Outubro, e durante todo o dia de sexta-feira, a recolha de lixo será condicionada pela greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), informa a Câmara Municipal de Lisboa.

A STML explica, na sua página, que se junta à greve nacional de 24 de Outubro convocada pela Frente Comum "em resposta à proposta inaceitável do Governo que insiste em manter aumentos salariais irrisórios" de ano para ano (56,58€ em 2026, e 60,52€ em 2027 e 2028). Em causa está "o empobrecimento dos trabalhadores, que enfrentam uma escalada no custo de vida sem qualquer compensação justa", defendem. De acordo com o mesmo comunicado, 34% dos trabalhadores da Administração Pública ganham menos de 1000 euros.

