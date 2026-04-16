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Greve vai condicionar recolha de lixo em Lisboa

Paralisação de 17 de Abril vai afectar sectores do ensino, transportes e outros serviços públicos, como a higiene urbana.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Recolha de monos em Lisboa
Rita Chantre | Recolha de monos em Lisboa
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"De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, a recolha de resíduos na cidade estará condicionada entre a noite do dia 16 e o dia 17 de Abril", informa a Junta de Freguesia da Misericórdia, através das redes sociais. Nos meios de comunicação da Câmara, porém, não consta qualquer aviso e também não foi enviada informação sobre o assunto à Time Out.

As perturbações relacionam-se com a manifestação convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) contra as alterações propostas pelo Governo à legislação laboral. A adesão à greve foi, entretanto, confirmada por organizações como a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) e a Fiequimetal, federação que abrange indústrias metalúrgicas, químicas e outras. Em vários municípios, como Almada ou o Barreiro, também será afectado o sector dos transportes. Em Lisboa, não há informação sobre alterações neste contexto.

Sob o lema "Abaixo o pacote laboral", a manifestação desta sexta-feira terá início na Praça do Duque de Saldanha, às 14.30, terminando em frente ao Palácio de São Bento.

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