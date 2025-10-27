Grupo LeYa está a criar bibliotecas em hospitais para humanizar cuidados

DR | Isabel Aldir, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental e Marta Branquinho, Diretora de Recursos Humanos da LeYa, na Biblioteca do Hospital São Francisco Xavier

O Grupo LeYa vai pôr 1500 livros ao dispor de pacientes, profissionais de saúde e visitantes. As bibliotecas do Hospital de Santa Cruz e do Hospital São Francisco Xavier já estão em funcionamento, e prevê-se que a do Hospital Egas Moniz abra portas até ao final de Outubro.

A ideia é promover a humanização dos cuidados através da leitura. Ao todo, cada unidade hospitalar receberá cerca de 500 livros de diferentes géneros e para todas as idades. “Acreditamos que a leitura é um bem essencial, capaz de transformar o quotidiano, abrir horizontes e, mesmo em contextos de fragilidade, criar esperança e conforto”, diz a CEO do grupo editorial, Ana Rita Bessa, citada em comunicado.

A parceria com a Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO) também será alargada a cinco serviços do Hospital de Santa Maria, com implementação prevista para Novembro. “A ULSLO tem muito orgulho nesta parceria com a LeYa, que leva o poder dos livros aos doentes internados e aos utentes dos cuidados de saúde primários. Porque ler é mais do que um passatempo – é uma forma de conforto, de companhia e de esperança. E isso também é cuidar”, acrescenta a presidente do Conselho de Administração da ULSLO, Isabel Aldir, na mesma nota.

Em 2025, a LeYa já doou 11.500 livros a diversas instituições. O projecto integra o programa de responsabilidade social do Grupo LeYa, que já envolve mais de 100 colaboradores na selecção, entrega e organização dos livros. O programa inclui ainda a iniciativa “Os contadores de histórias LeYa”, que todas as sextas-feiras oferece sessões regulares de leitura a crianças internadas, com mais de 20 voluntários activos.

