‘Guerreiras do K-Pop’ entram em cena em Lisboa (com espectáculo ao vivo)

O filme Guerreiras do K-Pop tornou-se no mais visto de sempre da história da Netflix, com centenas de milhões de visualizações desde o seu lançamento em Junho de 2025, e a plataforma de streaming já confirmou uma sequela, mas parece que o fenómeno não se vai ficar pelo grande ecrã. Agora, o sucesso global ganha forma numa produção ao vivo, que promete fazer o público cantar e dançar ao som de hits como “Golden” e “How It’s Done”.
Com direcção de Francisco García, o espectáculo As Guerreiras do K-Pop: Tributo reúne arranjos coreográficos, performances vocais e um ambiente visual “de cortar a respiração”, como se lê no comunicado do promotor, o Grupo Chiado, que promete “uma experiência imersiva verdadeiramente única”, onde as Huntrix, as lendárias guerreiras do K-Pop, vão enfrentar os Saja Boys, liderados por Jinu, numa encenação com efeitos visuais cinematográficos e mais de cinco indumentárias diferentes. Estão previstas duas apresentações a 6 de Junho, às 16.00 e às 20.00, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os bilhetes, que custam entre 28€ e 40€, já estão à venda na BOL e nos locais habituais.
Realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans, Guerreiras do K-Pop (KPOP Demon Hunters, no original) é um musical de animação sobre um trio pop feminino – formado por Rumi, Mira e Zoey –, que luta contra demónios para salvar o mundo. O filme convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, incluindo a música pop, designada K-Pop, e a banda sonora transformou-se num verdadeiro sucesso discográfico, tendo alcançado o topo das tabelas nos EUA, com oito canções a figurarem simultaneamente na Billboard Hot 100.
Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Rossio). 6 Jun, Sáb 16.00/ 20.00. 28€-40€