Notícias

‘Guerreiras do K-Pop’: há novas datas em Lisboa

Os bilhetes já estão à venda. Além da data original, há mais quatro dias de espectáculo, todos com mais de uma sessão por dia.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Guerreiras do K-POP: Tributo
© Grupo Chiado | Guerreiras do K-POP: Tributo
Há novas datas em Lisboa para o espectáculo de tributo às Guerreiras do K-Pop. Se não conseguiu lugares para dia 6 de Junho, para o qual ainda há bilhetes para o balcão com visibilidade reduzida, tem agora oportunidade de ver cantar e dançar ao som de hits como “Golden” e “How It’s Done” nos dias 7 e 11 de Junho, e 11 e 12 de Julho.

Há três novas datas e todas incluem mais do que uma sessão por dia. Ao sábado, há sessões às 16.00 e às 20.00, enquanto ao domingo há uma terceira sessão, ao 12.00. Os bilhetes, que já estão à venda, custam entre 28€ e 40€ e distribuem-se por 15 zonas diferentes, seis das quais com visibilidade reduzida.

Com direcção de Francisco García, o espectáculo As Guerreiras do K-Pop: Tributo reúne arranjos coreográficos, performances vocais e um ambiente visual “de cortar a respiração”, como se lê no comunicado do promotor, o Grupo Chiado, que promete “uma experiência imersiva verdadeiramente única”, onde as Huntrix, as lendárias guerreiras do K-Pop, vão enfrentar os Saja Boys, liderados por Jinu, numa encenação com efeitos visuais cinematográficos e mais de cinco indumentárias diferentes.

Realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans, Guerreiras do K-Pop (KPOP Demon Hunters, no original) é um musical de animação sobre um trio pop feminino – formado por Rumi, Mira e Zoey –, que luta contra demónios para salvar o mundo. O filme convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, incluindo a música pop, designada K-Pop, e a banda sonora transformou-se num verdadeiro sucesso discográfico, tendo alcançado o topo das tabelas nos EUA, com oito canções a figurarem simultaneamente na Billboard Hot 100.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Rossio). 6-7 e 11 Jun, Sáb 16.00/20.00, Dom 12.00/16.00/20.00; 11-12 Jul, Sáb 16.00/20.00, Dom 12.00/16.00/20.00. 28€-40€

Últimas notícias
