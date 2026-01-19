‘Guerreiras do K-Pop’: há novas datas em Lisboa

Os bilhetes já estão à venda. Além da data original, há mais quatro dias de espectáculo, todos com mais de uma sessão por dia.

Há novas datas em Lisboa para o espectáculo de tributo às Guerreiras do K-Pop. Se não conseguiu lugares para dia 6 de Junho, para o qual ainda há bilhetes para o balcão com visibilidade reduzida, tem agora oportunidade de ver cantar e dançar ao som de hits como “Golden” e “How It’s Done” nos dias 7 e 11 de Junho, e 11 e 12 de Julho.

Há três novas datas e todas incluem mais do que uma sessão por dia. Ao sábado, há sessões às 16.00 e às 20.00, enquanto ao domingo há uma terceira sessão, ao 12.00. Os bilhetes, que já estão à venda, custam entre 28€ e 40€ e distribuem-se por 15 zonas diferentes, seis das quais com visibilidade reduzida.

Com direcção de Francisco García, o espectáculo As Guerreiras do K-Pop: Tributo reúne arranjos coreográficos, performances vocais e um ambiente visual “de cortar a respiração”, como se lê no comunicado do promotor, o Grupo Chiado, que promete “uma experiência imersiva verdadeiramente única”, onde as Huntrix, as lendárias guerreiras do K-Pop, vão enfrentar os Saja Boys, liderados por Jinu, numa encenação com efeitos visuais cinematográficos e mais de cinco indumentárias diferentes.

Realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans, Guerreiras do K-Pop (KPOP Demon Hunters, no original) é um musical de animação sobre um trio pop feminino – formado por Rumi, Mira e Zoey –, que luta contra demónios para salvar o mundo. O filme convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, incluindo a música pop, designada K-Pop, e a banda sonora transformou-se num verdadeiro sucesso discográfico, tendo alcançado o topo das tabelas nos EUA, com oito canções a figurarem simultaneamente na Billboard Hot 100.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Rossio). 6-7 e 11 Jun, Sáb 16.00/20.00, Dom 12.00/16.00/20.00; 11-12 Jul, Sáb 16.00/20.00, Dom 12.00/16.00/20.00. 28€-40€

