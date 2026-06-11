Guia para o Santo António: conheça os cortes no trânsito e os horários dos transportes

Transtejo e CP anunciam horários especiais. Cortes vão afectar zonas habituais, da Avenida da Liberdade a Alfama e à Graça.

Na noite de Santo António, de 12 para 13 de Junho, há horários especiais em alguns transportes públicos, mas há que contar também com cortes de trânsito em algumas artérias da cidade.

A CP – Comboios de Portugal anunciou comboios especiais nas linhas de Sintra, Azambuja e Cascais. Além da oferta regular de ligações, a empresa reforça o número de lugares com destino ao Rossio a partir das 19.00 de 12 de Junho e estende os horários da madrugada com o seguintes comboios:

Lisboa Rossio-Sintra: 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00 e 05.30;

Cais do Sodré-Cascais: 02.30, 03.30 e 04.30;

Lisboa Santa Apolónia-Azambuja: 01.30 e 03.30.

Já as ligações fluviais operadas pela Transtejo/Soflusa serão reforçadas entre Lisboa, Cacilhas (Almada) e o Barreiro. Assim, haverá barcos até às 03.00 de 13 de Junho tanto do Terreiro do Paço para o Barreiro como do Cais do Sodré para Cacilhas. "No feriado municipal de Lisboa, dia 13 de Junho, é praticado o horário de sábado em todas as ligações fluviais", avisa ainda a empresa.

Relativamente ao metro e aos autocarros da Carris não há informações relativas a alterações nos serviços.

Cortes no trânsito

A partir das 18.00 de quarta-feira, e de acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, não será possível circular na Avenida da Liberdade, na Rua Braamcamp, na Rua Duque de Palmela e na rotunda do Marquês de Pombal (bem como as avenidas de ligação, António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo). Também o acesso às zonas da Sé, Alfama, Graça e Mouraria estará condicionado.

A Câmara Municipal de Lisboa lista aqui alguns dos principais condicionamentos na cidade, nem todos, porém, relacionados com os festejos.

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