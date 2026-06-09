Há 17 edições junto ao São Carlos, Festival ao Largo acontece em Belém este Verão

Na sua 18.ª edição, o Millenium Festival ao Largo deixa o lugar emblemático onde multidões assistiram a expressões de arte erudita (de ópera a bailado) nos últimos anos para se instalar na Praça Central do Centro Cultural de Belém, noticiou a agência Lusa. Do Largo de São Carlos, em frente ao Teatro Nacional com o mesmo nome, o evento instala-se, assim, a 3 de Julho na zona ribeirinha, apresentando espectáculos até ao dia 25. Todos serão gratuitos e para maiores de 6 anos.

A organização garante que, apesar da mudança de local, a "missão de democratização cultural" do festival mantém-se "intacta", pode ler-se nas redes sociais do evento. "Resultado de uma parceria entre o OPART e a Fundação Centro Cultural de Belém, esta edição reforça o compromisso de ambas as instituições com a democratização do acesso à cultura, criando condições para ampliar o alcance do festival e aproximar a música, a ópera e a dança a um número crescente de espectadores", defendem.

Sob a direcção artística do maestro Pedro Amaral, do Teatro Nacional de São Carlos, e dos coreógrafos Fernando Duarte, da Companhia Nacional de Bailado, e Rui Lopes Graça, dos Estúdios Victor Córdon, estão, para já, prometidas as actuações do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, da Orquestra Sinfónica Portuguesa, da Companhia Nacional de Bailado e dos Estúdios Victor Córdon. A programação completa ainda não foi divulgada.

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