Há 31 novas “cidades com zonas húmidas” no mundo – e isso é uma boa notícia

As zonas húmidas são exactamente o que parecem. De acordo com a WWF, são locais onde “a terra está coberta por água – salgada, doce ou qualquer outra, sazonal ou permanentemente”, e funcionam como o seu próprio ecossistema.

No entanto, cerca de 87% das zonas húmidas do mundo foram perdidas nos últimos 300 anos, pelo que a sua preservação é claramente uma prioridade na agenda ambiental. É aqui que entra em acção a Convenção de Ramsar. Trata-se de um tratado intergovernamental que estabelece um quadro para a conservação da utilização das zonas húmidas e dos seus recursos. Na 64.ª reunião, que teve lugar em Janeiro, foram acrescentadas 31 novas cidades ao Sistema de Acreditação de Zonas Húmidas.

Cada cidade foi incluída para reconhecer os seus “esforços notáveis na conservação e gestão sustentável das zonas húmidas urbanas”, de acordo com a Smart Water Magazine, o que é vital, uma vez que as zonas húmidas enfrentam uma lista cada vez maior de problemas, como a poluição e a degradação causadas pelo crescimento da população.

Graças a estas novas inclusões, o sistema de Acreditação de Zonas Húmidas abrange agora 74 cidades em 27 países. Uma das novas inclusões é Arles, que tem uma zona húmida de água doce chamada Marais de Beauchamp, localizada no Parc Naturel Régional des Alpilles, com canaviais, piscinas temporárias e uma rica variedade de espécies na sua fauna, algumas das quais estão em declínio no resto do território em França.

Outra “cidade húmida” recentemente acreditada é Balagna, nas Filipinas, que alberga o Balanga Wetland and Nature Park, um vasto santuário para aves migratórias que funciona quase como um museu natural ao ar livre. Veja abaixo a lista completa das novas cidades com zonas húmidas.

Estas são as “cidades das zonas húmidas” recentemente acreditadas

Argentina – Trelew

Bélgica – Mechelen

Botsuana – Kasane-Kazungula, Shakawe

Chile – Valdivia

China – Chongming, Dali, Fuzhou, Hangzhou, Jiujiang, Lhasa, Suzhou, Wenzhou, Yueyang

França – Abbeville, Arles, Hampigny

Índia – Indore, Udaipur

Irão – Babol, Bandar Kiashar, Gandoman

Japão – Cidade de Nagoya

Marrocos – Mehdya

Filipinas – Cidade de Balanga

Polónia – Poznan

República da Coreia – Gimhae, Mungyeong

Sérvia – Novi Sad

Suíça – Genebra

Zimbabué – Victoria Falls

