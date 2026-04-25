Há discos e concertos de entrada livre na Feira do Vinil do Seixal

O vinil volta a rodar no Seixal no início e a meio de Maio, com uma feira que junta vendedores, projectos independentes e concertos, sempre com entrada gratuita.

É daqueles que defende que a melhor forma de ouvir música é através do vinil? Sabemos de um sítio onde pode conviver com outras pessoas que partilham da mesma opinião. A Feira do Vinil do Seixal vai para a sua terceira edição e promete uma grande oferta de discos e música ao vivo. Espalhada por dois fins-de-semana de Maio, acontece em dois momentos distintos: a 2 de Maio, no Parque do Fanqueiro, na Amora, e a 17 de Maio, no Jardim da Quinta do Mirante, na Aldeia de Paio Pires. Em ambas as datas, entre as 11.00 e as 19.00.

Ao longo destes dois dias, será possível comprar, vender e trocar discos em vinil, com uma oferta que atravessa vários géneros e épocas, entre clássicos mais conhecidos e edições mais raras. A programação inclui ainda a presença de vários projectos e vendedores ligados ao universo do vinil, como Chasing Rabbits, Pantero Records, Mr. Recordman, GrooveLounge Music, Cameraman Metálico e Capitão Gancho.

Para além das bancas, a organização volta a apostar em actuações ao vivo, criando um ambiente pensado tanto para quem vai à procura de discos como para quem quer apenas passar a tarde entre música.

Parque do Fanqueiro (Amora). 2 Mai (Sáb) 11.00-19.00. Entrada Livre. Jardim da Quinta do Mirante (Aldeia de Paio Pires). 17 Mai (Dom) 11.00-19.00. Entrada Livre

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