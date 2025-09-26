Há mais uma Livraria Almedina na cidade

O grupo editorial ganhou um novo espaço na Avenida Fontes Pereira de Melo. A inauguração faz-se a 1 de Outubro.

A rede de livrarias Almedina ganhou mais um espaço, desta vez numa das artérias principais da cidade, a Avenida Fontes Pereira de Melo. É a 15.ª do grupo e tem espaço para eventos culturais, nomeadamente apresentações de livros e tertúlias literárias. “O investimento em espaços que promovam o pensamento crítico e permitam a livre troca de ideias é fundamental, e não haveria melhor forma de celebrar os nossos 70 anos”, diz a CEO do grupo Almedina, Rita Pinto, citada em comunicado.

A inauguração oficial está marcada para a próxima quarta-feira, 1 de Outubro, às 18.00, com uma pequena palestra sobre “Livros, Livrarias e Leitores”, com Carlos Fiolhais. Já na sexta-feira, dia 3, também às 18.00, realiza-se o lançamento de Porque Sou Comunista – Confissões de um Jornalista Burguês, de Pedro Tadeu, publicado recentemente pela Zigurate. A sessão contará com a presença do autor e apresentação da jornalista Mafalda Anjos.

O Grupo Almedina foi fundado em 1955, e é actualmente constituído pelas editoras Almedina, Edições 70, Actual Editora e Minotauro, contando ainda com a sua extensão no Brasil. A par do negócio editorial, foi alargando a sua rede de livrarias, que foram surgindo junto aos principais pólos académicos do país: Braga, Porto, Coimbra e Lisboa. A nova livraria na capital estará aberta de segunda-feira a sábado, das 09.30 às 19.30.

Avenida Fontes Pereira de Melo, 43A. Seg-Sáb 09.30-19.30.

