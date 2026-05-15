Há “Monstros Marinhos” para ver no Oceanário de Lisboa

A nova exposição do Oceanário convida os visitantes a embarcar numa viagem à descoberta de gigantes pré-históricos.

A vida começou nos oceanos primitivos, há aproximadamente 3,5 a 4,5 mil milhões de anos, mas nada tem a ver com o que conhecemos hoje. É o que nos prova a nova exposição do Oceanário de Lisboa, desenvolvida em colaboração com o Dino Parque da Lourinhã. Constituída por modelos de gigantes pré-históricos à escala real, “Monstros Marinhos” convida-nos a descobrir como é que as águas do planeta Terra evoluíram e se tornaram palco de uma extraordinária diversidade de espécies e ecossistemas.

“É através do estudo dos organismos do passado que compreendemos melhor os processos de extinção e as consequências que o desaparecimento dos predadores de topo pode ter para a vida na Terra”, diz em comunicado o paleontólogo Simão Mateus, director científico do Dino Parque da Lourinhã, que destaca também a importância das “pequenas cianobactérias, que contribuíram para a formação da atmosfera”. Mas, claro, como o próprio nome da exposição denuncia, os protagonistas são diferentes criaturas marinhas pré-históricas.

Tubarões, escorpiões gigantes e muito mais

A exposição, que pode ser vista no átrio principal até 1 de Novembro, inclui desde um tubarão de dentes em espiral, uma das espécies mais intrigantes da paleontologia, até escorpiões marinhos gigantes, predadores invertebrados que podiam atingir o tamanho de um ser humano adulto. Há ainda vários peixes de armadura e répteis marinhos.

Para a visitar, basta comprar um bilhete de entrada no Oceanário de Lisboa. A inauguração acontece esta sexta-feira, 15 de Maio.

Esplanada Dom Carlos I (Parque das Nações). Seg-Dom 10.00-20.00. Desde 25€, se comprado online

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn