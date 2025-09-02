Há um chafariz abandonado no Alto do Varejão. Munícipes pedem o seu restauro

Há anos desactivado e "encostado a um edifício em ruína", o chafariz data do século XIX. Cidadãos querem que história seja preservada.

Um grupo de moradores da Penha de França, parte integrante da associação Vizinhos de Lisboa, apresentou uma subscrição pública à Câmara Municipal de Lisboa (CML) e à Junta de Freguesia da Penha de França pedindo a recuperação do Chafariz do Alto do Varejão, na Avenida Afonso III.

O equipamento, construído no século XIX, está há vários anos desactivado, "encostado a um edifício em ruína e em estado de abandono, apesar de manter a sua estrutura original em pedra e a bica central", sublinha o grupo, que considera o seu restauro da maior relevância tendo em conta o contexto de alterações climáticas e das "medidas de adaptação que Lisboa deve adoptar, nomeadamente a criação de pontos de água pública para consumo e para arrefecimento do espaço urbano".

Assim, os munícipes pedem que se realize, em primeiro lugar, "um levantamento técnico e histórico do chafariz", para que se possa prosseguir com a sua recuperação e valorização patrimonial. Conforme a viabilidade, pedem ainda a sua reactivação com água potável ou não potável, "integrada numa rede de pontos de abastecimento e mitigação térmica para pessoas, animais e espaços verdes". No plano do património, sugerem que se integre o equipamento em roteiros culturais e de memória da freguesia.

Recorde-se que está em curso um processo de restauro e reactivação de 20 chafarizes da cidade, sendo que há um ano, 11 já haviam sido recuperados pela EPAL, empresa que gere a rede hídrica de Lisboa. O do Alto do Varejão, porém, nunca fez parte da lista do protocolo assinado entre a empresa de águas e a Câmara Municipal de Lisboa.

O chafariz da Penha de França "serviu durante décadas a população e os animais de carga de uma zona com forte presença agrícola, sendo testemunho vivo de uma época em que a água pública era um recurso vital partilhado", lembram os Vizinhos da Penha de França, enfatizando que "Lisboa não pode perder mais um elemento da sua identidade e da sua rede de água histórica".

