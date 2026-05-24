Há um novo cinema ao ar livre em Lisboa (mas só funciona durante dois meses)

O Cine Society vai ocupar o Príncipe Real Terrace de Junho a Julho. Vai poder assistir a ‘Mamma Mia!’ ou ‘10 Coisas Que Odeio em Ti’ com vista para o castelo.

As sessões de cinema do Cine Society já são um clássico do Verão na cidade. Este ano, anuncia-se um novo espaço: o Príncipe Real Terrace, na Calçada da Glória. Localizado entre a Igreja de São Roque e o Miradouro de São Pedro de Alcântara, tem vista para o Castelo de São Jorge e, claro, para o grande ecrã. As sessões vão decorrer apenas nos meses de Junho e Julho.

A programação – já disponível para consulta online – combina grandes clássicos com títulos mais recentes, incluindo Férias em Roma, Casablanca, Mamma Mia! e 10 Coisas Que Odeio em Ti. Além disso, está prevista uma selecção rotativa de conceitos de restauração ao longo da temporada.

Os bilhetes continuam a custar 14,50€ por sessão. Se estiver com vontade de ir ao cinema ao ar livre e não lhe apetecer esperar por Junho, já há sessões a acontecer no Carmo Rooftop, no Largo do Carmo – e no Porto, no World of Wine.

Fundado em 2017 por Chris Wood e Phil Ilic, o Cine Society começou como uma sessão semanal até se tornar uma operação multi-espaços que ocupa desde terraços históricos até fortes à beira-mar e pátios de hotéis de luxo.



Calçada da Glória, 47 (Príncipe Real). Junho a Julho, várias datas, sempre às 22.00. 14,50€

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